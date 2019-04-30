Культиватор бензиновый Elitech КБ 60Н
Арт. X19092226148
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Емкость топливного бака, л
|3
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Объем двигателя, см. куб.
|196
- Культиватор ELITECH КБ 60Н оснащен 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения мощностью 6.5 лошадиных сил. Применяется на дачных и садовых участках для подготовки почвы под рассаду и посев. Благодаря транспортировочным колесам машину легко перемещать по дорожкам и траве. Для повышения функциональности на агрегат можно монтировать различное навесное оборудование: плуг, окучник, грунтозацепы, картофелевыкапыватель.
Преимущества
- Мощность установленного двигателя - 6.5 л.с
- Возможно использование навесного оборудования - плуга, окучника, грунтозацепов, картофелевыкапывателя (опционально)
- Электронная система зажигания
- Большой топливный бак
- Легкость перемещения по участку
- Воздушное охлаждение двигателя
- Можно изменять количества фрез в зависимости от необходимой ширины обработки
- Расход топлива: 1.9 л/ч
- Объем масляного картера: 0.6 л
- Уровень шума: 98 дБ
- Ширина обработки: 350-850 мм