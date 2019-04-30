Культиватор бензиновый Elitech КБ 60Н

Преимущества

Мощность установленного двигателя - 6.5 л.с

Возможно использование навесного оборудования - плуга, окучника, грунтозацепов, картофелевыкапывателя (опционально)

Электронная система зажигания

Большой топливный бак

Легкость перемещения по участку

Воздушное охлаждение двигателя

Можно изменять количества фрез в зависимости от необходимой ширины обработки

Расход топлива: 1.9 л/ч

Объем масляного картера: 0.6 л

Уровень шума: 98 дБ

Ширина обработки: 350-850 мм

Культиватор ELITECH КБ 60Н оснащен 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения мощностью 6.5 лошадиных сил. Применяется на дачных и садовых участках для подготовки почвы под рассаду и посев. Благодаря транспортировочным колесам машину легко перемещать по дорожкам и траве. Для повышения функциональности на агрегат можно монтировать различное навесное оборудование: плуг, окучник, грунтозацепы, картофелевыкапыватель.