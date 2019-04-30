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Культиватор бензиновый Elitech КБ 60Н
3.0
2
Найти аналог
Культиваторы бензиновые
    Культиватор бензиновый Elitech КБ 60Н
    Арт. X19092226148
    3.0
    2
    Культиватор бензиновый Elitech КБ 60Н
    Культиватор бензиновый Elitech КБ 60Н
    Культиватор бензиновый Elitech КБ 60Н
    Культиватор бензиновый Elitech КБ 60Н
    Культиватор бензиновый Elitech КБ 60Н
      Культиватор бензиновый Elitech КБ 60Н
      Культиватор бензиновый Elitech КБ 60Н
      Культиватор бензиновый Elitech КБ 60Н
      Культиватор бензиновый Elitech КБ 60Н
      Культиватор бензиновый Elitech КБ 60Н

      Культиватор бензиновый Elitech КБ 60Н

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X19092226148
      3.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Elitech
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Емкость топливного бака, л
      		3
      Объем двигателя, см. куб.
      		196
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Культиватор ELITECH КБ 60Н оснащен 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения мощностью 6.5 лошадиных сил. Применяется на дачных и садовых участках для подготовки почвы под рассаду и посев. Благодаря транспортировочным колесам машину легко перемещать по дорожкам и траве. Для повышения функциональности на агрегат можно монтировать различное навесное оборудование: плуг, окучник, грунтозацепы, картофелевыкапыватель.

        Преимущества

        • Мощность установленного двигателя - 6.5 л.с
        • Возможно использование навесного оборудования - плуга, окучника, грунтозацепов, картофелевыкапывателя (опционально)
        • Электронная система зажигания
        • Большой топливный бак
        • Легкость перемещения по участку
        • Воздушное охлаждение двигателя
        • Можно изменять количества фрез в зависимости от необходимой ширины обработки
        • Расход топлива: 1.9 л/ч
        • Объем масляного картера: 0.6 л
        • Уровень шума: 98 дБ
        • Ширина обработки: 350-850 мм