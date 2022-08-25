Культиватор бензиновый ELITECH КБ 70
Арт. X19092226180
Характеристики
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Производитель
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Количество фрез
|нет
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Ступица
|круг 25 мм
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Емкость топливного бака, л
|3.6
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Объем двигателя, см. куб.
|212
- Культиватор КБ 70 бензиновый ELITECH используется для рыхления и обработки почвы. Применяется на садовых и дачных участках, на полях для распашки земли с последующим посевом урожая. В комплекте прилагаются 4 фрезы, культиватор может работать и с навесным оборудованием (опционально): плуг, грунтозацепы, окучник, полольник, картофелевыкапыватель и мн.др. Можно менять ширину обработки земли путем снятия\надевания фрез.
Преимущества
- отличная мощность 5100 Вт (7 л. с.);
- двигатель Elitech 7HP OHV бензиновый четырехтактный одноцилиндровый;
- воздушное охлаждение двигателя;
- электронное зажигание;
- цепной редуктор;
- эргономичная рукоятка с обрезиненными ручками и рычагами управления в зонах хвата;
- объемный топливный бак 3,6 л с широким горлышком для удобного залива горючего;
- подходящий для эффективной работы вес 50 кг;
- боковые диски-ограничители защищают растения от повреждений фрезами;
- широкие металлические крылья защищают от вылетающих комьев земли и камней;
- транспортировочное колесо легко поднимается во время работы.