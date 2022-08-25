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Культиватор бензиновый ELITECH КБ 70
5.0
1
Найти аналог
Культиваторы бензиновые
    Культиватор бензиновый ELITECH КБ 70
    Арт. X19092226180
    5.0
    1
    Культиватор бензиновый ELITECH КБ 70

    Культиватор бензиновый ELITECH КБ 70

    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Арт. X19092226180
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Elitech
    Количество фрез
    		нет
    Ступица
    		круг 25 мм
    Емкость топливного бака, л
    		3.6
    Объем двигателя, см. куб.
    		212
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
    • Культиватор КБ 70 бензиновый ELITECH используется для рыхления и обработки почвы. Применяется на садовых и дачных участках, на полях для распашки земли с последующим посевом урожая. В комплекте прилагаются 4 фрезы, культиватор может работать и с навесным оборудованием (опционально): плуг, грунтозацепы, окучник, полольник, картофелевыкапыватель и мн.др. Можно менять ширину обработки земли путем снятия\надевания фрез.

      Преимущества

      • отличная мощность 5100 Вт (7 л. с.);
      • двигатель Elitech 7HP OHV бензиновый четырехтактный одноцилиндровый;
      • воздушное охлаждение двигателя;
      • электронное зажигание;
      • цепной редуктор;
      • эргономичная рукоятка с обрезиненными ручками и рычагами управления в зонах хвата;
      • объемный топливный бак 3,6 л с широким горлышком для удобного залива горючего;
      • подходящий для эффективной работы вес 50 кг;
      • боковые диски-ограничители защищают растения от повреждений фрезами;
      • широкие металлические крылья защищают от вылетающих комьев земли и камней;
      • транспортировочное колесо легко поднимается во время работы.
      Фирменный магазин «Бигам» предлагает культиваторы КБ 70 бензиновые ELITECH по низким ценам, а еще масла, присадки к топливу и другие сопутствующие товары. Вы также можете заказать товар на сайте www.bigam.ru и оформить доставку любым удобным для вас способом.