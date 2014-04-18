Культиватор Master-Yard COMPACT 60R C без реверса

Преимущества

Система электронного зажигания

Специальная складная рукоятка

Цепной разборный редуктор

Культиватор MasterYard COMPACT 60R C - это небольшая модель, которая справляется с обработаными и целинными почвами на площадях до 1000 кв.м. В сложенном виде мотокультиватор занимает совсем мало места, поэтому не причинит неудобств при необходимости перевозки в автомобиле или при постановке на хранение в условиях ограниченности свободного пространства.