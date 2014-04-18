Культиватор Master-Yard COMPACT 60R C без реверса
Арт. X19092226118
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Емкость топливного бака, л
|3.6
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Объем двигателя, см. куб.
|179
- Культиватор MasterYard COMPACT 60R C - это небольшая модель, которая справляется с обработаными и целинными почвами на площадях до 1000 кв.м. В сложенном виде мотокультиватор занимает совсем мало места, поэтому не причинит неудобств при необходимости перевозки в автомобиле или при постановке на хранение в условиях ограниченности свободного пространства.
Преимущества
- Система электронного зажигания
- Специальная складная рукоятка
- Цепной разборный редуктор