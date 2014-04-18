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Культиватор Master-Yard COMPACT 60R C без реверса
5.0
1
Найти аналог
Культиваторы бензиновые
    Культиватор Master-Yard COMPACT 60R C без реверса
    Арт. X19092226118
    5.0
    1
    Культиватор Master-Yard COMPACT 60R C без реверса

      Культиватор Master-Yard COMPACT 60R C без реверса

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X19092226118
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Master-Yard
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Емкость топливного бака, л
      		3.6
      Объем двигателя, см. куб.
      		179
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Культиватор MasterYard COMPACT 60R C - это небольшая модель, которая справляется с обработаными и целинными почвами на площадях до 1000 кв.м. В сложенном виде мотокультиватор занимает совсем мало места, поэтому не причинит неудобств при необходимости перевозки в автомобиле или при постановке на хранение в условиях ограниченности свободного пространства.

        Преимущества

        • Система электронного зажигания
        • Специальная складная рукоятка
        • Цепной разборный редуктор