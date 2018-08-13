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Культиватор Master-Yard ECO MAX 70R С2
4.5
2
Найти аналог
Культиваторы бензиновые
    Культиватор Master-Yard ECO MAX 70R С2
    Арт. X19092226110
    4.5
    2
    Культиватор Master-Yard ECO MAX 70R С2
    Культиватор Master-Yard ECO MAX 70R С2
      Культиватор Master-Yard ECO MAX 70R С2
      Культиватор Master-Yard ECO MAX 70R С2

      Культиватор Master-Yard ECO MAX 70R С2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X19092226110
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Master-Yard
      Страна производства
      		Франция
      Емкость топливного бака, л
      		3.6
      Сцепление
      		ременное
      Тактность двигателя
      		4-х тактный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотокультиватор Master Yard ECO MAX 70R С2 – садовая техника универсального класса для обработки целинных земель. В комплекте имеет 3 пары фрез Diamond Blade из закаленной стали, благодаря особому строению способных вспахивать даже твердую почву. Площадь обработки за 1 цикл составляет 25 соток. Помимо фрез конструкция допускает использование различного навесного оборудования: плуга, окучника, снегоуборщика и мн.др. При работе с плугом фрезы лучше заменить на грунтозацепы для большей глубины рыхления.

        Преимущества

        • четырехтактный бензиновый двигатель RE212CC;
        • цепной редуктор;
        • ременное сцепление;
        • наличие реверса для комфортной работы в труднодоступных местах;
        • складная рукоятка с прорезиненными накладками в зоне хвата и расположенным на ней центром управления;
        • удобная регулировка рукоятки в 3-х положениях;
        • вместительный топливный бак объемом 3,6 л;
        • есть транспортировочное колесо для комфортной доставки агрегата к месту работы;
        • удобная система складывания колеса при работе с почвой;
        • удобный для работы вес 57 кг позволяет работать с навесным оборудованием без утяжелителей и дополнительных усилий.