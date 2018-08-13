Культиватор Master-Yard ECO MAX 70R С2

Мотокультиватор Master Yard ECO MAX 70R С2 – садовая техника универсального класса для обработки целинных земель. В комплекте имеет 3 пары фрез Diamond Blade из закаленной стали, благодаря особому строению способных вспахивать даже твердую почву. Площадь обработки за 1 цикл составляет 25 соток. Помимо фрез конструкция допускает использование различного навесного оборудования: плуга, окучника, снегоуборщика и мн.др. При работе с плугом фрезы лучше заменить на грунтозацепы для большей глубины рыхления.



Преимущества