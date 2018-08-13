Культиватор Master-Yard ECO MAX 70R С2
Арт. X19092226110
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Емкость топливного бака, л
|3.6
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Сцепление
|ременное
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Тактность двигателя
|4-х тактный
- Мотокультиватор Master Yard ECO MAX 70R С2 – садовая техника универсального класса для обработки целинных земель. В комплекте имеет 3 пары фрез Diamond Blade из закаленной стали, благодаря особому строению способных вспахивать даже твердую почву. Площадь обработки за 1 цикл составляет 25 соток. Помимо фрез конструкция допускает использование различного навесного оборудования: плуга, окучника, снегоуборщика и мн.др. При работе с плугом фрезы лучше заменить на грунтозацепы для большей глубины рыхления.
Преимущества
- четырехтактный бензиновый двигатель RE212CC;
- цепной редуктор;
- ременное сцепление;
- наличие реверса для комфортной работы в труднодоступных местах;
- складная рукоятка с прорезиненными накладками в зоне хвата и расположенным на ней центром управления;
- удобная регулировка рукоятки в 3-х положениях;
- вместительный топливный бак объемом 3,6 л;
- есть транспортировочное колесо для комфортной доставки агрегата к месту работы;
- удобная система складывания колеса при работе с почвой;
- удобный для работы вес 57 кг позволяет работать с навесным оборудованием без утяжелителей и дополнительных усилий.