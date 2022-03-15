Культиватор MasterYard Terro 60R C2 3000361803
Арт. X19092226147
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Емкость топливного бака, л
|3.6
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Объем двигателя, см. куб.
|179
- Культиватор MasterYard TERRO 60R C2 3000361803 подходит для целинных земель. Предназначен для работы на участке площадью до 10 соток. Имеет одну скорость вперед и одну скорость назад, что делает разворот мягким и удобным. Простой, надежный в эксплуатации редуктор. Цепной редуктор имеет разборную конструкцию, что позволяет самостоятельно устранить все поломки, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации. Удобство пользователя. Рукоятка фиксируется в трех положениях, что обуславливает удобство работы оператора.
Преимущества
- Реверс облегчает работу в труднодостпных местах
- Запатентованный редуктор заднего хода
- Снятием или установкой фрез можно регулировать рабочую ширину (40 / 60 см)
- Фрезы из высоколегированной стали - высокое качество обработки почвы
- Четырехтактный бензиновый двигатель
- Регулировка руля по высоте - для удобства пользователя
- Навесное оборудование (опция): окучник с металлическими колесами Primo, окучник с мeтaллическими колесами Standart, комплект Multi Primo, плуг, картофелекопатель, полольник, комплект Макси, тележка грузовая оцинкованная, пневмоколеса, грунтозацепы с удлинителями, картофелекопатель большой