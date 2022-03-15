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Культиватор MasterYard Terro 60R C2 3000361803
5.0
2
Найти аналог
Культиваторы бензиновые
    Культиватор MasterYard Terro 60R C2 3000361803
    Арт. X19092226147
    5.0
    2
    Культиватор MasterYard Terro 60R C2 3000361803
    Культиватор MasterYard Terro 60R C2 3000361803
      Культиватор MasterYard Terro 60R C2 3000361803
      Культиватор MasterYard Terro 60R C2 3000361803

      Культиватор MasterYard Terro 60R C2 3000361803

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X19092226147
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Master-Yard
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Емкость топливного бака, л
      		3.6
      Объем двигателя, см. куб.
      		179
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Культиватор MasterYard TERRO 60R C2 3000361803 подходит для целинных земель. Предназначен для работы на участке площадью до 10 соток. Имеет одну скорость вперед и одну скорость назад, что делает разворот мягким и удобным. Простой, надежный в эксплуатации редуктор. Цепной редуктор имеет разборную конструкцию, что позволяет самостоятельно устранить все поломки, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации. Удобство пользователя. Рукоятка фиксируется в трех положениях, что обуславливает удобство работы оператора.

        Преимущества

        • Реверс облегчает работу в труднодостпных местах
        • Запатентованный редуктор заднего хода
        • Снятием или установкой фрез можно регулировать рабочую ширину (40 / 60 см)
        • Фрезы из высоколегированной стали - высокое качество обработки почвы
        • Четырехтактный бензиновый двигатель
        • Регулировка руля по высоте - для удобства пользователя
        • Навесное оборудование (опция): окучник с металлическими колесами Primo, окучник с мeтaллическими колесами Standart, комплект Multi Primo, плуг, картофелекопатель, полольник, комплект Макси, тележка грузовая оцинкованная, пневмоколеса, грунтозацепы с удлинителями, картофелекопатель большой