Преимущества

Реверс облегчает работу в труднодостпных местах

Запатентованный редуктор заднего хода

Снятием или установкой фрез можно регулировать рабочую ширину (40 / 60 см)

Фрезы из высоколегированной стали - высокое качество обработки почвы

Четырехтактный бензиновый двигатель

Регулировка руля по высоте - для удобства пользователя

Навесное оборудование (опция): окучник с металлическими колесами Primo, окучник с мeтaллическими колесами Standart, комплект Multi Primo, плуг, картофелекопатель, полольник, комплект Макси, тележка грузовая оцинкованная, пневмоколеса, грунтозацепы с удлинителями, картофелекопатель большой

Культиватор MasterYard TERRO 60R C2 3000361803 подходит для целинных земель. Предназначен для работы на участке площадью до 10 соток. Имеет одну скорость вперед и одну скорость назад, что делает разворот мягким и удобным. Простой, надежный в эксплуатации редуктор. Цепной редуктор имеет разборную конструкцию, что позволяет самостоятельно устранить все поломки, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации. Удобство пользователя. Рукоятка фиксируется в трех положениях, что обуславливает удобство работы оператора.