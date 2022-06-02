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Бензиновый культиватор Нева МК-100P Kasei
5.0
2
Найти аналог
Культиваторы бензиновые
    Бензиновый культиватор Нева МК-100P Kasei
    Арт. О00000000177
    5.0
    2
    Бензиновый культиватор Нева МК-100P Kasei
    Бензиновый культиватор Нева МК-100P Kasei
    Бензиновый культиватор Нева МК-100P Kasei
    Бензиновый культиватор Нева МК-100P Kasei

    Бензиновый культиватор Нева МК-100P Kasei

    Найти аналог
    Нет в наличии
    24 месяца гарантии
    Арт. О00000000177
    5.0
    2

    Характеристики

    Производитель
    		Нева
    Количество фрез
    		нет
    Емкость топливного бака, л
    		3.6
    Объем двигателя, см. куб.
    		163
    Сцепление
    		ременное
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    24 месяца гарантии

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    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
    • Мотокультиватор «НЕВА» МК100Р-Kasei может выполняет целый комплекс агротехнических работ (культивация, вспашка, нарезка борозд, окучивание, прополка, выкапывание корнеплодов). И благодаря высокому тяговому усилию (66 кг), делает это эффективно. Кроме того, высокая маневренность изделия позволяет его использовать для обработки земли вокруг кустов и деревьев, на грядках и в теплицах.

      Преимущества

      • Экономичный двигатель Kasei 168F
      • Редуктор в алюминиевом корпусе
      • Реверс (движение назад)
      • Регулировка руля по высоте
      • Переднее опорное колесо
      • Культивация 4 и 6 фрезами
      • Особый диаметр фрез и грунтозацепов