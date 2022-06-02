Бензиновый культиватор Нева МК-100P Kasei

Преимущества

Экономичный двигатель Kasei 168F

Редуктор в алюминиевом корпусе

Реверс (движение назад)

Регулировка руля по высоте

Переднее опорное колесо

Культивация 4 и 6 фрезами

Особый диаметр фрез и грунтозацепов

Мотокультиватор «НЕВА» МК100Р-Kasei может выполняет целый комплекс агротехнических работ (культивация, вспашка, нарезка борозд, окучивание, прополка, выкапывание корнеплодов). И благодаря высокому тяговому усилию (66 кг), делает это эффективно. Кроме того, высокая маневренность изделия позволяет его использовать для обработки земли вокруг кустов и деревьев, на грядках и в теплицах.