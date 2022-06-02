Бензиновый культиватор Нева МК-100P Kasei
Арт. О00000000177
Характеристики
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Производитель
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Количество фрез
|нет
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Емкость топливного бака, л
|3.6
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Объем двигателя, см. куб.
|163
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Сцепление
|ременное
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- -120 ₽
- Персональная скидка
- Мотокультиватор «НЕВА» МК100Р-Kasei может выполняет целый комплекс агротехнических работ (культивация, вспашка, нарезка борозд, окучивание, прополка, выкапывание корнеплодов). И благодаря высокому тяговому усилию (66 кг), делает это эффективно. Кроме того, высокая маневренность изделия позволяет его использовать для обработки земли вокруг кустов и деревьев, на грядках и в теплицах.
Преимущества
- Экономичный двигатель Kasei 168F
- Редуктор в алюминиевом корпусе
- Реверс (движение назад)
- Регулировка руля по высоте
- Переднее опорное колесо
- Культивация 4 и 6 фрезами
- Особый диаметр фрез и грунтозацепов