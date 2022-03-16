Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Культиватор Нева МК200-Б 5.0 RS
5.0
2
Найти аналог
Культиваторы бензиновые
    Культиватор Нева МК200-Б 5.0 RS
    Арт. X19092226152
    5.0
    2
    Культиватор Нева МК200-Б 5.0 RS

      Культиватор Нева МК200-Б 5.0 RS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X19092226152
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Емкость топливного бака, л
      		3.1
      Объем двигателя, см. куб.
      		163
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Культиватор Нева МК200-Б 5.0 RS способен обрабатывать достаточно плотную почву на участках средней площади. Двигатель Briggs&Stratton RS750 имеет эффективную систему воздушного охлаждения, что позволяет использовать культиватор в жаркую погоду. Благодаря запатентованной опции "Парковочное положение" замена фрез на грунтозацепы выполняется просто и быстро. Для комфорта оператора рулевая колонка регулируется по высоте и углу поворота.

        Преимущества

        • Двигатель производства Briggs&Stratton (США)
        • Переключатель передач расположен на руле
        • Задняя передача - безопасное движение культиватора назад
        • Опция "Парковочное положение" (патент) - одновременная установка переднего колеса и руля в нижнее положение
        • Ширина культивации - 65-100 см
        • Маслонаполненный, шестерёнчато-цепной редуктор в алюминиевом корпусе
        • Трансмиссия с внешним переключением
        • Ограничитель глубины культивации почвы
        • Возможность установки навесного оборудования: плуг, окучник, картофелевыкапыватель, полольник
        • Сдвоенное переднее колесо - для перемещения Нева МК200-Б 5.0 RS с установленными фрезами по грунту
        • Топливо: бензин АИ-92, АИ-95