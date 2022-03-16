Культиватор Нева МК200-Б 5.0 RS
Арт. X19092226152
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Емкость топливного бака, л
|3.1
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Объем двигателя, см. куб.
|163
- Культиватор Нева МК200-Б 5.0 RS способен обрабатывать достаточно плотную почву на участках средней площади. Двигатель Briggs&Stratton RS750 имеет эффективную систему воздушного охлаждения, что позволяет использовать культиватор в жаркую погоду. Благодаря запатентованной опции "Парковочное положение" замена фрез на грунтозацепы выполняется просто и быстро. Для комфорта оператора рулевая колонка регулируется по высоте и углу поворота.
Преимущества
- Двигатель производства Briggs&Stratton (США)
- Переключатель передач расположен на руле
- Задняя передача - безопасное движение культиватора назад
- Опция "Парковочное положение" (патент) - одновременная установка переднего колеса и руля в нижнее положение
- Ширина культивации - 65-100 см
- Маслонаполненный, шестерёнчато-цепной редуктор в алюминиевом корпусе
- Трансмиссия с внешним переключением
- Ограничитель глубины культивации почвы
- Возможность установки навесного оборудования: плуг, окучник, картофелевыкапыватель, полольник
- Сдвоенное переднее колесо - для перемещения Нева МК200-Б 5.0 RS с установленными фрезами по грунту
- Топливо: бензин АИ-92, АИ-95