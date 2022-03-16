Преимущества

Двигатель производства Briggs&Stratton (США)

Переключатель передач расположен на руле

Задняя передача - безопасное движение культиватора назад

Опция "Парковочное положение" (патент) - одновременная установка переднего колеса и руля в нижнее положение

Ширина культивации - 65-100 см

Маслонаполненный, шестерёнчато-цепной редуктор в алюминиевом корпусе

Трансмиссия с внешним переключением

Ограничитель глубины культивации почвы

Возможность установки навесного оборудования: плуг, окучник, картофелевыкапыватель, полольник

Сдвоенное переднее колесо - для перемещения Нева МК200-Б 5.0 RS с установленными фрезами по грунту

Топливо: бензин АИ-92, АИ-95

Культиватор Нева МК200-Б 5.0 RS способен обрабатывать достаточно плотную почву на участках средней площади. Двигатель Briggs&Stratton RS750 имеет эффективную систему воздушного охлаждения, что позволяет использовать культиватор в жаркую погоду. Благодаря запатентованной опции "Парковочное положение" замена фрез на грунтозацепы выполняется просто и быстро. Для комфорта оператора рулевая колонка регулируется по высоте и углу поворота.