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Культиватор НЕВА МК-200-Н 5.0
5.0
1
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Культиваторы бензиновые
    Культиватор НЕВА МК-200-Н 5.0
    Арт. X19092226158
    5.0
    1
    Культиватор НЕВА МК-200-Н 5.0

      Культиватор НЕВА МК-200-Н 5.0

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X19092226158
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Емкость топливного бака, л
      		3.1
      Объем двигателя, см. куб.
      		163
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Культиватор Нева МК200-Н5.0 оборудован экономичным двигателем Honda GP 160, который изготовлен из высококачественных материалов, что способствовало увеличению его ресурса. Предназначен для работы на тяжелых почвах. Сцепное устройство мотоблочного типа позволяет устанавливать орудия, предназначенные для мотоблоков. Благодаря запатентованной опции "Парковочное положение" замена фрез на грунтозацепы выполняется просто и быстро. Для комфорта оператора рулевая колонка регулируется по высоте и углу поворота.

        Преимущества

        • Переключатель передач расположен на руле;
        • Задняя передача - безопасное движение культиватора назад;
        • Опция "Парковочное положение" (патент) - одновременная установка переднего колеса и руля в нижнее положение;
        • Ширина культивации - 65-96 см;
        • Многоступенчатый, маслонаполненный, шестерёнчато-цепной редуктор в алюминиевом корпусе;
        • Обтекаемая форма редуктора снижает сопротивление грунта и повышает качество культивации, оставляя в почве минимальную борозду;
        • Сцепное устройство мотоблочного типа;
        • Ограничитель глубины культивации почвы;
        • Возможность установки навесного оборудования: плуг, окучник, картофелевыкапыватель, полольник;
        • Сдвоенное переднее колесо - для перемещения Нева МК200-Н5.0 с установленными фрезами по грунту;
        • Топливо: бензин АИ-92, АИ-95.