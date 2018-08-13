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Культиватор Нева МК-200-С 6.0
4.5
2
Найти аналог
Культиваторы бензиновые
    Культиватор Нева МК-200-С 6.0
    Арт. X19092226150
    4.5
    2
    Культиватор Нева МК-200-С 6.0

      Культиватор Нева МК-200-С 6.0

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X19092226150
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Емкость топливного бака, л
      		3.6
      Объем двигателя, см. куб.
      		169
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Культиватор Нева МК200-С6.0 предназначен для работы на участках средней площади. Обладает расширенными агротехническими возможностями. Двигатель Subaru EX 17 отличается быстрым запуском даже при низкой температуре. Благодаря универсальному переднему штырю возможна сцепка с орудиями, предназначенными для мотоблоков. Для комфорта оператора рулевая колонка регулируется по высоте и углу поворота. Благодаря запатентованной опции "Парковочное положение" замена фрез на грунтозацепы выполняется просто и быстро.

        Преимущества

        • Многоступенчатый, маслонаполненный, шестерёнчато-цепной редуктор в алюминиевом корпусе;
        • Переключатель передач расположен на руле;
        • Задняя передача - безопасное движение культиватора назад;
        • Опция "Парковочное положение" (патент) - одновременная установка переднего колеса и руля в нижнее положение;
        • Возможность установки навесного оборудования: плуг, окучник, картофелевыкапыватель, полольник;
        • Ширина культивации - 65-100 см;
        • Сдвоенное переднее колесо - для перемещения Нева МК200-С6.0 с установленными фрезами по грунту;
        • Топливо: бензин АИ-92, АИ-95.