Культиватор Нева МК-200-С 6.0
Арт. X19092226150
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Емкость топливного бака, л
|3.6
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Объем двигателя, см. куб.
|169
- Культиватор Нева МК200-С6.0 предназначен для работы на участках средней площади. Обладает расширенными агротехническими возможностями. Двигатель Subaru EX 17 отличается быстрым запуском даже при низкой температуре. Благодаря универсальному переднему штырю возможна сцепка с орудиями, предназначенными для мотоблоков. Для комфорта оператора рулевая колонка регулируется по высоте и углу поворота. Благодаря запатентованной опции "Парковочное положение" замена фрез на грунтозацепы выполняется просто и быстро.
Преимущества
- Многоступенчатый, маслонаполненный, шестерёнчато-цепной редуктор в алюминиевом корпусе;
- Переключатель передач расположен на руле;
- Задняя передача - безопасное движение культиватора назад;
- Опция "Парковочное положение" (патент) - одновременная установка переднего колеса и руля в нижнее положение;
- Возможность установки навесного оборудования: плуг, окучник, картофелевыкапыватель, полольник;
- Ширина культивации - 65-100 см;
- Сдвоенное переднее колесо - для перемещения Нева МК200-С6.0 с установленными фрезами по грунту;
- Топливо: бензин АИ-92, АИ-95.