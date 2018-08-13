Культиватор Нева МК-200-С 6.0

Культиватор Нева МК200-С6.0 предназначен для работы на участках средней площади. Обладает расширенными агротехническими возможностями. Двигатель Subaru EX 17 отличается быстрым запуском даже при низкой температуре. Благодаря универсальному переднему штырю возможна сцепка с орудиями, предназначенными для мотоблоков. Для комфорта оператора рулевая колонка регулируется по высоте и углу поворота. Благодаря запатентованной опции "Парковочное положение" замена фрез на грунтозацепы выполняется просто и быстро.

Преимущества