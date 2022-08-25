Культиватор НЕВА МК-80-С 5.0

Преимущества

хорошая мощность 5 л. с.;

четырехтактный бензиновый двигатель Subaru EY-20;

ременное сцепление;

редуктор цепной 3-ступенчатый;

есть реверс для лучшей маневренности культиватора на участке;

эргономичная рукоятка с резиновыми накладками и расположенным в зоне хвата центром управления;

рукоятка может располагаться в 2 положениях;

объем топливного бака составляет 3 л;

ширина фрез составляет 33 см для глубокого рыхления;

регулируемый сошник;

транспортировочное колесо может складываться при работе;

хороший вес 50 кг (для некоторых насадок нужно приобретать утяжелители);

компактность (габариты агрегата 130х57х110 см).

Бензиновый культиватор НЕВА МК 80 Р-С 5.0 – хорошая модель для частного использования. Подходит для распахивания и обработки мягкой и твердой почвы, целины на средних и малых участках. Базовая модель комплектуется 4 фрезами и рассчитана на подсоединение еще 2-х фрез (в комплекте поставляется 6 фрез). Может быть использовано навесное оборудование типа косилки, окучника, пропольника. Допускается использование плуга, но дополнительно с грунтозацепами и утяжелителями для более эффективного вспахивания.