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Культиватор НЕВА МК-80-С 5.0
4.0
1
Найти аналог
Культиваторы бензиновые
    Культиватор НЕВА МК-80-С 5.0
    Арт. X19092226159
    4.0
    1
    Культиватор НЕВА МК-80-С 5.0

      Культиватор НЕВА МК-80-С 5.0

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X19092226159
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Емкость топливного бака, л
      		3.8
      Объем двигателя, см. куб.
      		183
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Бензиновый культиватор НЕВА МК 80 Р-С 5.0 – хорошая модель для частного использования. Подходит для распахивания и обработки мягкой и твердой почвы, целины на средних и малых участках. Базовая модель комплектуется 4 фрезами и рассчитана на подсоединение еще 2-х фрез (в комплекте поставляется 6 фрез). Может быть использовано навесное оборудование типа косилки, окучника, пропольника. Допускается использование плуга, но дополнительно с грунтозацепами и утяжелителями для более эффективного вспахивания.

        Преимущества

        • хорошая мощность 5 л. с.;
        • четырехтактный бензиновый двигатель Subaru EY-20;
        • ременное сцепление;
        • редуктор цепной 3-ступенчатый;
        • есть реверс для лучшей маневренности культиватора на участке;
        • эргономичная рукоятка с резиновыми накладками и расположенным в зоне хвата центром управления;
        • рукоятка может располагаться в 2 положениях;
        • объем топливного бака составляет 3 л;
        • ширина фрез составляет 33 см для глубокого рыхления;
        • регулируемый сошник;
        • транспортировочное колесо может складываться при работе;
        • хороший вес 50 кг (для некоторых насадок нужно приобретать утяжелители);
        • компактность (габариты агрегата 130х57х110 см).