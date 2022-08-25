Культиватор НЕВА МК-80-С 5.0
Арт. X19092226159
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Емкость топливного бака, л
|3.8
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Объем двигателя, см. куб.
|183
- Бензиновый культиватор НЕВА МК 80 Р-С 5.0 – хорошая модель для частного использования. Подходит для распахивания и обработки мягкой и твердой почвы, целины на средних и малых участках. Базовая модель комплектуется 4 фрезами и рассчитана на подсоединение еще 2-х фрез (в комплекте поставляется 6 фрез). Может быть использовано навесное оборудование типа косилки, окучника, пропольника. Допускается использование плуга, но дополнительно с грунтозацепами и утяжелителями для более эффективного вспахивания.
Преимущества
- хорошая мощность 5 л. с.;
- четырехтактный бензиновый двигатель Subaru EY-20;
- ременное сцепление;
- редуктор цепной 3-ступенчатый;
- есть реверс для лучшей маневренности культиватора на участке;
- эргономичная рукоятка с резиновыми накладками и расположенным в зоне хвата центром управления;
- рукоятка может располагаться в 2 положениях;
- объем топливного бака составляет 3 л;
- ширина фрез составляет 33 см для глубокого рыхления;
- регулируемый сошник;
- транспортировочное колесо может складываться при работе;
- хороший вес 50 кг (для некоторых насадок нужно приобретать утяжелители);
- компактность (габариты агрегата 130х57х110 см).