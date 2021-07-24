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Культиватор Patriot Т 5.0/600F PG Arizona
4.3
6
Найти аналог
Культиваторы бензиновые
    Культиватор Patriot Т 5.0/600F PG Arizona
    Арт. X19092226105
    4.3
    6
    Культиватор Patriot Т 5.0/600F PG Arizona
    Культиватор Patriot Т 5.0/600F PG Arizona
    Культиватор Patriot Т 5.0/600F PG Arizona
    Культиватор Patriot Т 5.0/600F PG Arizona
    Культиватор Patriot Т 5.0/600F PG Arizona
    Культиватор Patriot Т 5.0/600F PG Arizona
    Культиватор Patriot Т 5.0/600F PG Arizona
    Культиватор Patriot Т 5.0/600F PG Arizona
    Культиватор Patriot Т 5.0/600F PG Arizona
      Культиватор Patriot Т 5.0/600F PG Arizona
      Культиватор Patriot Т 5.0/600F PG Arizona
      Культиватор Patriot Т 5.0/600F PG Arizona
      Культиватор Patriot Т 5.0/600F PG Arizona
      Культиватор Patriot Т 5.0/600F PG Arizona
      Культиватор Patriot Т 5.0/600F PG Arizona
      Культиватор Patriot Т 5.0/600F PG Arizona
      Культиватор Patriot Т 5.0/600F PG Arizona
      Культиватор Patriot Т 5.0/600F PG Arizona

      Культиватор Patriot Т 5.0/600F PG Arizona

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X19092226105
      4.3
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Емкость топливного бака, л
      		1.6
      Объем двигателя, см. куб.
      		173
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Культиватор PATRIOT Т 5.0/600F PG Arizona предназначен для обработки или культивации почвы на приусадебных участках, огородах. Агрегат оснащен двигателем Patriot Garden с верхним расположение клапанов мощностью 5 л.с. Для предохранения двигателя от пыли есть многоступенчатый масляный воздушный фильтр. Предусмотрен датчик уровня масла, который предотвращает запуск двигателя без смазки. Благодаря заглубителю глубина культивации может достигать 20 см.

        Преимущества

        • Рукоятку можно отрегулировать под рост оператора
        • Червячный разборныйредуктор обеспечивает долгий срок службы и ремонтнопригодностьсамого нагруженного узла культиватора
        • Датчик уровня масла предохраняет от запуска без масла в картере двигателя
        • Использованиенавесного оборудования увеличивает возможности применения культиватора