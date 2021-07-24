Преимущества

Рукоятку можно отрегулировать под рост оператора

Червячный разборныйредуктор обеспечивает долгий срок службы и ремонтнопригодностьсамого нагруженного узла культиватора

Датчик уровня масла предохраняет от запуска без масла в картере двигателя

Использованиенавесного оборудования увеличивает возможности применения культиватора

Культиватор PATRIOT Т 5.0/600F PG Arizona предназначен для обработки или культивации почвы на приусадебных участках, огородах. Агрегат оснащен двигателем Patriot Garden с верхним расположение клапанов мощностью 5 л.с. Для предохранения двигателя от пыли есть многоступенчатый масляный воздушный фильтр. Предусмотрен датчик уровня масла, который предотвращает запуск двигателя без смазки. Благодаря заглубителю глубина культивации может достигать 20 см.