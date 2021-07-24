Культиватор Patriot Т 5.0/600F PG Arizona
Арт. X19092226105
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Емкость топливного бака, л
|1.6
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Объем двигателя, см. куб.
|173
- Культиватор PATRIOT Т 5.0/600F PG Arizona предназначен для обработки или культивации почвы на приусадебных участках, огородах. Агрегат оснащен двигателем Patriot Garden с верхним расположение клапанов мощностью 5 л.с. Для предохранения двигателя от пыли есть многоступенчатый масляный воздушный фильтр. Предусмотрен датчик уровня масла, который предотвращает запуск двигателя без смазки. Благодаря заглубителю глубина культивации может достигать 20 см.
Преимущества
- Рукоятку можно отрегулировать под рост оператора
- Червячный разборныйредуктор обеспечивает долгий срок службы и ремонтнопригодностьсамого нагруженного узла культиватора
- Датчик уровня масла предохраняет от запуска без масла в картере двигателя
- Использованиенавесного оборудования увеличивает возможности применения культиватора