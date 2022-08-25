Преимущества

Цепной разборный редуктор;

Для надежного удержания рукоятки обрезинены;

Плавная регулировка газа;

Возможность использования навесного оборудования - например, грунтозацепа, окучника, плуга картофелевыкапывателя.

Культиватор PATRIOT T 6.5/600 FB PG Kentucky упростит подготовку почвы к посадкам или зимнему периоду, легко справится с культивацией и рыхлением. Агрегат оснащен 4-тактным бензиновым двигателем мощностью 6.5 л.с. Благодаря широкой заливной горловине не составит труда дозаправить агрегат. Цепной редуктор является разборным. Реверс делает культиватор более маневренным. Использование навесного оборудования расширяет спектр применения машины.