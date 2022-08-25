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Культиватор Patriot T 6.5/600 FB PG Kentucky
5.0
1
Найти аналог
Культиваторы бензиновые
    Культиватор Patriot T 6.5/600 FB PG Kentucky
    Арт. X1909222697
    5.0
    1
    Культиватор Patriot T 6.5/600 FB PG Kentucky
    Культиватор Patriot T 6.5/600 FB PG Kentucky
    Культиватор Patriot T 6.5/600 FB PG Kentucky
      Культиватор Patriot T 6.5/600 FB PG Kentucky
      Культиватор Patriot T 6.5/600 FB PG Kentucky
      Культиватор Patriot T 6.5/600 FB PG Kentucky

      Культиватор Patriot T 6.5/600 FB PG Kentucky

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1909222697
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Емкость топливного бака, л
      		3.6
      Объем двигателя, см. куб.
      		196
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Культиватор PATRIOT T 6.5/600 FB PG Kentucky упростит подготовку почвы к посадкам или зимнему периоду, легко справится с культивацией и рыхлением. Агрегат оснащен 4-тактным бензиновым двигателем мощностью 6.5 л.с. Благодаря широкой заливной горловине не составит труда дозаправить агрегат. Цепной редуктор является разборным. Реверс делает культиватор более маневренным. Использование навесного оборудования расширяет спектр применения машины. 

        Преимущества

        • Цепной разборный редуктор;
        • Для надежного удержания рукоятки обрезинены;
        • Плавная регулировка газа;
        • Возможность использования навесного оборудования - например, грунтозацепа, окучника, плуга картофелевыкапывателя.