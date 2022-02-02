Культиватор PATRIOT TESLA 460302115

Преимущества

Культиватор работает на электричестве, заправка бензином не требуется

Небольшая масса облегчает трудозатраты при эксплуатации культиватора

Работа устройства не сопровождается шумом или вибрацией

Обмотка двигателя защищена двойным слоем изоляции

Оптимальный инструмент для перекопки участка небольшой площади

Фрезы культиватора легкие и прочные

Электрический культиватор Patriot Garden T 1. 6/300 F EPG - отличный помощник для садоводов и владельцев небольших участков. Основная вид работы этого инструмента - рыхление небольших грядок и перемешивание земли с различными удобрениями, компостом. Отсутствие выхлопных газов позволяет проводить работы в закрытых парниках и теплицах. Эта модель не предназначена для глубокой вспашки, однако хорошо справляется с рыхлением.