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Культиватор PATRIOT TESLA 460302115
4.5
58
Найти аналог
Культиваторы электрические
    Культиватор PATRIOT TESLA 460302115
    Арт. X19092196
    4.5
    58
    Культиватор PATRIOT TESLA 460302115
    Культиватор PATRIOT TESLA 460302115
    Культиватор PATRIOT TESLA 460302115
    Культиватор PATRIOT TESLA 460302115
    Культиватор PATRIOT TESLA 460302115
    Культиватор PATRIOT TESLA 460302115
    Культиватор PATRIOT TESLA 460302115
      Культиватор PATRIOT TESLA 460302115
      Культиватор PATRIOT TESLA 460302115
      Культиватор PATRIOT TESLA 460302115
      Культиватор PATRIOT TESLA 460302115
      Культиватор PATRIOT TESLA 460302115
      Культиватор PATRIOT TESLA 460302115
      Культиватор PATRIOT TESLA 460302115

      Культиватор PATRIOT TESLA 460302115

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19092196
      4.5
      58

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Сцепление
      		ременное
      Мощность, кВт
      		1.4
      Вес, кг
      		15.5
      Наличие реверса
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрический культиватор Patriot Garden T 1. 6/300 F EPG - отличный помощник для садоводов и владельцев небольших участков. Основная вид работы этого инструмента - рыхление небольших грядок и перемешивание земли с различными удобрениями, компостом. Отсутствие выхлопных газов позволяет проводить работы в закрытых парниках и теплицах. Эта модель не предназначена для глубокой вспашки, однако хорошо справляется с рыхлением.

        Преимущества

        • Культиватор работает на электричестве, заправка бензином не требуется
        • Небольшая масса облегчает трудозатраты при эксплуатации культиватора
        • Работа устройства не сопровождается шумом или вибрацией
        • Обмотка двигателя защищена двойным слоем изоляции
        • Оптимальный инструмент для перекопки участка небольшой площади
        • Фрезы культиватора легкие и прочные