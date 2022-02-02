Культиватор PATRIOT TESLA 460302115
Арт. X19092196
Характеристики
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Производитель
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Сцепление
|ременное
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Мощность, кВт
|1.4
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Вес, кг
|15.5
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Наличие реверса
|Нет
- Электрический культиватор Patriot Garden T 1. 6/300 F EPG - отличный помощник для садоводов и владельцев небольших участков. Основная вид работы этого инструмента - рыхление небольших грядок и перемешивание земли с различными удобрениями, компостом. Отсутствие выхлопных газов позволяет проводить работы в закрытых парниках и теплицах. Эта модель не предназначена для глубокой вспашки, однако хорошо справляется с рыхлением.
Преимущества
- Культиватор работает на электричестве, заправка бензином не требуется
- Небольшая масса облегчает трудозатраты при эксплуатации культиватора
- Работа устройства не сопровождается шумом или вибрацией
- Обмотка двигателя защищена двойным слоем изоляции
- Оптимальный инструмент для перекопки участка небольшой площади
- Фрезы культиватора легкие и прочные