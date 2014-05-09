Преимущества

Мощный четырехтактный двигатель;

Цепной редуктор не требует замены смазки на протяжении всего срока службы;

Большой топливный бак увеличивает продолжительность рабочего цикла без дозаправки.

Бензиновый культиватор PRORAB GT 65 BT - бытовой агрегат среднего класса. Оснащен экономичным четырехтактным двигателем мощностью 6.5 л.с. Большая глубина обработки (30 см) позволяет лучше подготовить землю для посадки. Специальные транспортировочные колеса обеспечивают быструю перевозку. Есть возможность установки дополнительного навесного оборудования.