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Культиватор Prorab GT 65 BT
5.0
1
Найти аналог
Культиваторы бензиновые
    Культиватор Prorab GT 65 BT
    Арт. X19092263
    5.0
    1
    Культиватор Prorab GT 65 BT

      Культиватор Prorab GT 65 BT

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X19092263
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Емкость топливного бака, л
      		3.6
      Объем двигателя, см. куб.
      		196
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый культиватор PRORAB GT 65 BT - бытовой агрегат среднего класса. Оснащен экономичным четырехтактным двигателем мощностью 6.5 л.с. Большая глубина обработки (30 см) позволяет лучше подготовить землю для посадки. Специальные транспортировочные колеса обеспечивают быструю перевозку. Есть возможность установки дополнительного навесного оборудования.

        Преимущества

        • Мощный четырехтактный двигатель;
        • Цепной редуктор не требует замены смазки на протяжении всего срока службы;
        • Большой топливный бак увеличивает продолжительность рабочего цикла без дозаправки.