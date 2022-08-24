Культиватор Pubert PRIMO 65B D2 B S 60-90см.с пневмосцеплением 360118

Культиватор Pubert PRIMO 65B D2 3000360118 предназначен для целинных земель. Помогает культивировать, сажать и выкапывать корнеплоды при установке дополнительного оборудования. Оснащен транспортировочным кольцом для удобства перемещения до места работы. Пневмосцепление позволяет плавно включить любую передачу и значительно увеличить срок службы приводного ремня. Надежный двигатель Briggs&Stratton I/C 6,5 обеспечивает высокую мощность.



Преимущества