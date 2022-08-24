Культиватор Pubert PRIMO 65B D2 B S 60-90см.с пневмосцеплением 360118
Арт. X19092239
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Франция
|
Родина бренда
|Франция
|
Емкость топливного бака, л
|3.6
|
Объем двигателя, см. куб.
|208
- Культиватор Pubert PRIMO 65B D2 3000360118 предназначен для целинных земель. Помогает культивировать, сажать и выкапывать корнеплоды при установке дополнительного оборудования. Оснащен транспортировочным кольцом для удобства перемещения до места работы. Пневмосцепление позволяет плавно включить любую передачу и значительно увеличить срок службы приводного ремня. Надежный двигатель Briggs&Stratton I/C 6,5 обеспечивает высокую мощность.
Преимущества
- Универсальное применение;
- Реверс заднего хода;
- Фрезы из высоколегированной стали обеспечивают высокое качество обработки почвы, экономию на ТО;
- Двигатель Briggs&Stratton I/C 6,5 (США) обладает самой высокой мощностью в своем классе;
- Запатентованный редуктор заднего хода;
- Пневматическое сцепление "Плавный ход";
- Цепной разборный редуктор;
- Возможно дооснащение окучником с металлическими колесами Primo, окучником с мeтaллическими колесами Standart, комплектом Multi Primo, плугом, картофелекопателем, полольником, комплектом Макси, тележкой грузовой оцинкованной, пневмоколесами, грунтозацепами с удлинителями; картофелекопателем большим (опция).