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Культиватор Pubert PRIMO 65B D2 B S 60-90см.с пневмосцеплением 360118
5.0
1
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Культиваторы бензиновые
    Культиватор Pubert PRIMO 65B D2 B S 60-90см.с пневмосцеплением 360118
    Арт. X19092239
    5.0
    1
    Культиватор Pubert PRIMO 65B D2 B S 60-90см.с пневмосцеплением 360118

      Культиватор Pubert PRIMO 65B D2 B S 60-90см.с пневмосцеплением 360118

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X19092239
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Pubert
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Емкость топливного бака, л
      		3.6
      Объем двигателя, см. куб.
      		208
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Культиватор Pubert PRIMO 65B D2 3000360118 предназначен для целинных земель. Помогает культивировать, сажать и выкапывать корнеплоды при установке дополнительного оборудования. Оснащен транспортировочным кольцом для удобства перемещения до места работы. Пневмосцепление позволяет плавно включить любую передачу и значительно увеличить срок службы приводного ремня. Надежный двигатель Briggs&Stratton I/C 6,5 обеспечивает высокую мощность.

        Преимущества

        • Универсальное применение;
        • Реверс заднего хода;
        • Фрезы из высоколегированной стали обеспечивают высокое качество обработки почвы, экономию на ТО;
        • Двигатель Briggs&Stratton I/C 6,5 (США) обладает самой высокой мощностью в своем классе;
        • Запатентованный редуктор заднего хода;
        • Пневматическое сцепление "Плавный ход";
        • Цепной разборный редуктор;
        • Возможно дооснащение окучником с металлическими колесами Primo, окучником с мeтaллическими колесами Standart, комплектом Multi Primo, плугом, картофелекопателем, полольником, комплектом Макси, тележкой грузовой оцинкованной, пневмоколесами, грунтозацепами с удлинителями; картофелекопателем большим (опция).