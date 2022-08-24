Культиватор Stiga 360-G

Преимущества

Дополнительное навесное оборудование;

Ширина обработки - 36 см;

Червячная передача в масляной ванне.

Культиватор STIGA Silex 360 G с 4-х тактным бензиновым двигателем предназначен для подготовки почвы перед засевом на участках малой и средней площади. За один проход обрабатывает 36 см земли. Для удобства перемещения по участку инструмент оснащен передним транспортным колесом. Культиватор можно дополнить несколькими приспособлениями для обработки почвы, например окучником, скарификатором.