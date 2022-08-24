Культиватор Stiga 360-G
Арт. X19092220
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|Швеция
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Емкость топливного бака, л
|1.1
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Объем двигателя, см. куб.
|150
- Культиватор STIGA Silex 360 G с 4-х тактным бензиновым двигателем предназначен для подготовки почвы перед засевом на участках малой и средней площади. За один проход обрабатывает 36 см земли. Для удобства перемещения по участку инструмент оснащен передним транспортным колесом. Культиватор можно дополнить несколькими приспособлениями для обработки почвы, например окучником, скарификатором.
Преимущества
- Дополнительное навесное оборудование;
- Ширина обработки - 36 см;
- Червячная передача в масляной ванне.