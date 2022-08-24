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Культиватор Stiga 360-G
5.0
1
Найти аналог
Культиваторы бензиновые
    Культиватор Stiga 360-G
    Арт. X19092220
    5.0
    1
    Культиватор Stiga 360-G

      Культиватор Stiga 360-G

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X19092220
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stiga
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		Швеция
      Емкость топливного бака, л
      		1.1
      Объем двигателя, см. куб.
      		150
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Культиватор STIGA Silex 360 G с 4-х тактным бензиновым двигателем предназначен для подготовки почвы перед засевом на участках малой и средней площади. За один проход обрабатывает 36 см земли. Для удобства перемещения по участку инструмент оснащен передним транспортным колесом. Культиватор можно дополнить несколькими приспособлениями для обработки почвы, например окучником, скарификатором.

        Преимущества

        • Дополнительное навесное оборудование;
        • Ширина обработки - 36 см;
        • Червячная передача в масляной ванне.