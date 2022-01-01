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Сверло по дереву спиральное Курс 36264, 14х460 мм
430 ₽
Сверла по дереву
    Сверло по дереву спиральное Курс 36264, 14х460 мм
    Арт. О00000020752
    Сверло по дереву спиральное Курс 36264, 14х460 мм
    Сверло по дереву спиральное Курс 36264, 14х460 мм
    Сверло по дереву спиральное Курс 36264, 14х460 мм
      Сверло по дереву спиральное Курс 36264, 14х460 мм
      Сверло по дереву спиральное Курс 36264, 14х460 мм
      Сверло по дереву спиральное Курс 36264, 14х460 мм

      Сверло по дереву спиральное Курс 36264, 14х460 мм

      430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000020752

      Характеристики

      Производитель
      		Курс
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		14
      Все характеристики
      430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло спиральное по дереву рабочим диаметром 14 мм и длиной 460 мм КУРС изготовлено из прочной и износостойкой инструментальной стали. Оно обеспечивает высокую точность и исключительное качество обработки. Изделие пригодится при проведении ремонтно-строительных и монтажных работ.

        Преимущества

        • Подходит для сверления отверстий в древесине разных пород
        • Наличие острого шипа дает возможность с легкостью закрепить сверло в нужном месте
        • Получаемые в ходе обработки древесины стружки автоматически выводятся на поверхность, облегчая процесс и позволяя получить отверстие с четкими формами
        • Шестигранный хвостовик позволяет надежно зафиксировать сверло в патроне дрели
        • Упаковано в пластиковую тубу