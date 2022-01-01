Сверло по дереву спиральное Курс 36264, 14х460 мм

Преимущества

Подходит для сверления отверстий в древесине разных пород

Наличие острого шипа дает возможность с легкостью закрепить сверло в нужном месте

Получаемые в ходе обработки древесины стружки автоматически выводятся на поверхность, облегчая процесс и позволяя получить отверстие с четкими формами

Шестигранный хвостовик позволяет надежно зафиксировать сверло в патроне дрели

Упаковано в пластиковую тубу

Сверло спиральное по дереву рабочим диаметром 14 мм и длиной 460 мм КУРС изготовлено из прочной и износостойкой инструментальной стали. Оно обеспечивает высокую точность и исключительное качество обработки. Изделие пригодится при проведении ремонтно-строительных и монтажных работ.