Сверло по дереву спиральное Курс 36264, 14х460 мм
Арт. О00000020752
Характеристики
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Производитель
|Курс
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|14
- Сверло спиральное по дереву рабочим диаметром 14 мм и длиной 460 мм КУРС изготовлено из прочной и износостойкой инструментальной стали. Оно обеспечивает высокую точность и исключительное качество обработки. Изделие пригодится при проведении ремонтно-строительных и монтажных работ.
Преимущества
- Подходит для сверления отверстий в древесине разных пород
- Наличие острого шипа дает возможность с легкостью закрепить сверло в нужном месте
- Получаемые в ходе обработки древесины стружки автоматически выводятся на поверхность, облегчая процесс и позволяя получить отверстие с четкими формами
- Шестигранный хвостовик позволяет надежно зафиксировать сверло в патроне дрели
- Упаковано в пластиковую тубу