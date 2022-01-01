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Куртка для работы в лесу Husqvarna 5781653-54
Найти аналог
Костюмы сварщика
    Куртка для работы в лесу Husqvarna 5781653-54
    Арт. X13280138
    Куртка для работы в лесу Husqvarna 5781653-54
    Куртка для работы в лесу Husqvarna 5781653-54
      Куртка для работы в лесу Husqvarna 5781653-54
      Куртка для работы в лесу Husqvarna 5781653-54

      Куртка для работы в лесу Husqvarna 5781653-54

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13280138

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Тип
      		куртка
      Световозвращающая полоса
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Куртка для работы в лесу Husqvarna Classic р.54/56 (L) 5781653-54 с удлиненной спинкой выполнена из прочных материалов. Относится к одежде повышенной видимости. Имеет светоотражающий логотип на груди. Может стираться в машинке при температуре 60°С. Куртка оснащена несколькими карманами сбоку и карманом на груди на молнии. Размер: 54/56 (L).

        Основные характеристики:

        • Тип - мужская куртка.
        • Размер - XXL(54-56).
        • Ткань - микрополиэстер, хлопок.
        • Цвет- оранжевый/серый.
        • Вес - 0.756.
        • Тип застежки - молния.
        • Капюшон - нет.