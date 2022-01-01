Куртка для работы в лесу Husqvarna 5781653-54

Описание товара:

Основные характеристики:

Тип - мужская куртка.

Размер - XXL(54-56).

Ткань - микрополиэстер, хлопок.

Цвет- оранжевый/серый.

Вес - 0.756.

Тип застежки - молния.

Капюшон - нет.

Куртка для работы в лесу Husqvarna Classic р.54/56 (L) 5781653-54 с удлиненной спинкой выполнена из прочных материалов. Относится к одежде повышенной видимости. Имеет светоотражающий логотип на груди. Может стираться в машинке при температуре 60°С. Куртка оснащена несколькими карманами сбоку и карманом на груди на молнии. Размер: 54/56 (L).