Куртка для работы в лесу Husqvarna 5781653-54
Арт. X13280138
Характеристики
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Производитель
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Тип
|куртка
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Световозвращающая полоса
|Нет
Описание товара:Куртка для работы в лесу Husqvarna Classic р.54/56 (L) 5781653-54 с удлиненной спинкой выполнена из прочных материалов. Относится к одежде повышенной видимости. Имеет светоотражающий логотип на груди. Может стираться в машинке при температуре 60°С. Куртка оснащена несколькими карманами сбоку и карманом на груди на молнии. Размер: 54/56 (L).
Основные характеристики:
- Тип - мужская куртка.
- Размер - XXL(54-56).
- Ткань - микрополиэстер, хлопок.
- Цвет- оранжевый/серый.
- Вес - 0.756.
- Тип застежки - молния.
- Капюшон - нет.