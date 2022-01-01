Куртка сварщика Esab Proban размер XL 10303

Описание товара:

Основные характеристики:

Тип - мужская куртка.

Размер - XL(52-54).

Ткань - негорючая Proban.

Рост - 180-188.

Обхват груди - 110-114 см.

Вес - 1.50 кг.

Тип застежки - пуговицы.

Куртка ESAB 0700010303 СВ000008279-2 предназначена для защиты оператора от искр и брызг расплавленного металла при проведении сварочных работ, обеспечивая комфорт и безопасность. Куртка прошита кевларовой нитью. Передняя и задняя части её выполнены из негорючего материала Proban. Рукава и плечи изготовлены их прочной высококачественной кожи, устойчивой к воздействию сварочных брызг. Куртка оснащена регулируемыми рукавами, поднимающимся воротником, защищающим шею сварщика, имеет скрытый внутренний карман.