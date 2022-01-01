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Куртка сварщика Esab Proban размер XL 10303
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Костюмы сварщика
    Куртка сварщика Esab Proban размер XL 10303
    Арт. X13280150
    Куртка сварщика Esab Proban размер XL 10303

      Куртка сварщика Esab Proban размер XL 10303

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13280150

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Тип
      		куртка
      Световозвращающая полоса
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Куртка ESAB 0700010303 СВ000008279-2 предназначена для защиты оператора от искр и брызг расплавленного металла при проведении сварочных работ, обеспечивая комфорт и безопасность. Куртка прошита кевларовой нитью. Передняя и задняя части её выполнены из негорючего материала Proban. Рукава и плечи изготовлены их прочной высококачественной кожи, устойчивой к воздействию сварочных брызг. Куртка оснащена регулируемыми рукавами, поднимающимся воротником, защищающим шею сварщика, имеет скрытый внутренний карман.

        Основные характеристики:

        • Тип - мужская куртка.
        • Размер - XL(52-54).
        • Ткань - негорючая Proban.
        • Рост - 180-188.
        • Обхват груди - 110-114 см.
        • Вес - 1.50 кг.
        • Тип застежки - пуговицы.