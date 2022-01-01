Куртка сварщика Esab Proban размер XL 10303
Арт. X13280150
Характеристики
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Производитель
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Тип
|куртка
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Световозвращающая полоса
|Нет
Описание товара:Куртка ESAB 0700010303 СВ000008279-2 предназначена для защиты оператора от искр и брызг расплавленного металла при проведении сварочных работ, обеспечивая комфорт и безопасность. Куртка прошита кевларовой нитью. Передняя и задняя части её выполнены из негорючего материала Proban. Рукава и плечи изготовлены их прочной высококачественной кожи, устойчивой к воздействию сварочных брызг. Куртка оснащена регулируемыми рукавами, поднимающимся воротником, защищающим шею сварщика, имеет скрытый внутренний карман.
Основные характеристики:
- Тип - мужская куртка.
- Размер - XL(52-54).
- Ткань - негорючая Proban.
- Рост - 180-188.
- Обхват груди - 110-114 см.
- Вес - 1.50 кг.
- Тип застежки - пуговицы.