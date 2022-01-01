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Куртка сварщика кожаная Esab Welding Jacket, размер XL, 0700010273
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Костюмы сварщика
    Куртка сварщика кожаная Esab Welding Jacket, размер XL, 0700010273
    Арт. X13280149
    Куртка сварщика кожаная Esab Welding Jacket, размер XL, 0700010273

      Куртка сварщика кожаная Esab Welding Jacket, размер XL, 0700010273

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13280149

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Тип
      		куртка
      Световозвращающая полоса
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Куртка сварщика кожаная Esab Welding Jacket размер XL 0700010273, разработана специально для обеспечения максимальной защиты при проведении сварочных работ в тяжелых условиях. 

        Особенности и преимущества:

        • На задней части куртки оставлена вставка из огнестойкого материала Proban, что не утяжеляет куртку и сохраняет ее дышащие свойства, делая ее удобной при использовании. 
        • Дизайн передней части изделия был изменен: материал Proban был заменен на первоклассную воловью кожу. Это усиливает фронтальную защиту тех участков тела сварщика, которые наиболее часто подвергаются воздействию сварочных брызг. 
        • Стоячий воротник, с застежкой – липучкой надежно защитит участки шеи, подвергающиеся наибольшей опасности ожога.