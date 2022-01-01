Куртка сварщика кожаная Esab Welding Jacket, размер XL, 0700010273
Арт. X13280149
Характеристики
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Производитель
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Тип
|куртка
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Световозвращающая полоса
|Нет
Описание товара:Куртка сварщика кожаная Esab Welding Jacket размер XL 0700010273, разработана специально для обеспечения максимальной защиты при проведении сварочных работ в тяжелых условиях.
Особенности и преимущества:
- На задней части куртки оставлена вставка из огнестойкого материала Proban, что не утяжеляет куртку и сохраняет ее дышащие свойства, делая ее удобной при использовании.
- Дизайн передней части изделия был изменен: материал Proban был заменен на первоклассную воловью кожу. Это усиливает фронтальную защиту тех участков тела сварщика, которые наиболее часто подвергаются воздействию сварочных брызг.
- Стоячий воротник, с застежкой – липучкой надежно защитит участки шеи, подвергающиеся наибольшей опасности ожога.