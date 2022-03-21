Кусачки боковые (160 мм) Лакра 3501021
Арт. Х130710375
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|160
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
- Кусачки боковые (160 мм) ЛАКРА 3501021 применяются для резки различных типов проводов и удаления изоляции с кабеля небольшого сечения при выполнении электромонтажных и иных работ.
Преимущества
- Изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали с никелевым покрытием
- Эргономичные двухкомпонентные рукоятки исключают проскальзывание инструмента в руке, предотвращая попадание пальцев в рабочую зону