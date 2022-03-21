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Кусачки боковые (160 мм) Лакра 3501021
4.5
2
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Бокорезы
    Кусачки боковые (160 мм) Лакра 3501021
    Арт. Х130710375
    4.5
    2
    Кусачки боковые (160 мм) Лакра 3501021

      Кусачки боковые (160 мм) Лакра 3501021

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х130710375
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		160
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кусачки боковые (160 мм) ЛАКРА 3501021 применяются для резки различных типов проводов и удаления изоляции с кабеля небольшого сечения при выполнении электромонтажных и иных работ.

        Преимущества

        • Изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали с никелевым покрытием
        • Эргономичные двухкомпонентные рукоятки исключают проскальзывание инструмента в руке, предотвращая попадание пальцев в рабочую зону