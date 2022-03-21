Кусачки диагональные Stanley 089858 "Fatmax" (160 мм)

Преимущества

Кусачки диагональные

Полированные губки

Накладки на рукоятках устойчивы к воздействию наиболее распространенных химикатов

Плоскогубцы соответствуют всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI

Эргономичные накладки на рукоятках

Прочная конструкция

Длина инструмента 160 мм

Бокорезы 160 мм FatMax Stanley 0-89-858 применяются для резания проволоки и удаления изоляции с проводов. Данный инструмент удобен в использовании. Его эргономичные рукоятки не скользят в руке, тем самым обеспечивая надежный захват инструмента. Рабочие части изготовлены из высокохромистой стали и термообработаны, для прочности и продолжительного срока их службы.