Кусачки диагональные Stanley 089858 "Fatmax" (160 мм)
Арт. Х130733020
Характеристики
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Производитель
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Длина, мм
|160
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
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Диэлектрическое покрытие
|Нет
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Материал рукоятки
|2х-компонентный обрезиненный пластик
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- Бокорезы 160 мм FatMax Stanley 0-89-858 применяются для резания проволоки и удаления изоляции с проводов. Данный инструмент удобен в использовании. Его эргономичные рукоятки не скользят в руке, тем самым обеспечивая надежный захват инструмента. Рабочие части изготовлены из высокохромистой стали и термообработаны, для прочности и продолжительного срока их службы.
Преимущества
- Кусачки диагональные
- Полированные губки
- Накладки на рукоятках устойчивы к воздействию наиболее распространенных химикатов
- Плоскогубцы соответствуют всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI
- Эргономичные накладки на рукоятках
- Прочная конструкция
- Длина инструмента 160 мм