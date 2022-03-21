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Кусачки диагональные Stanley 089858 "Fatmax" (160 мм)
5.0
2
Найти аналог
Бокорезы
    Кусачки диагональные Stanley 089858 "Fatmax" (160 мм)
    Арт. Х130733020
    5.0
    2
    Кусачки диагональные Stanley 089858 "Fatmax" (160 мм)
    Кусачки диагональные Stanley 089858 "Fatmax" (160 мм)
    Кусачки диагональные Stanley 089858 "Fatmax" (160 мм)
    Кусачки диагональные Stanley 089858 "Fatmax" (160 мм)
      Кусачки диагональные Stanley 089858 "Fatmax" (160 мм)
      Кусачки диагональные Stanley 089858 "Fatmax" (160 мм)
      Кусачки диагональные Stanley 089858 "Fatmax" (160 мм)
      Кусачки диагональные Stanley 089858 "Fatmax" (160 мм)

      Кусачки диагональные Stanley 089858 "Fatmax" (160 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х130733020
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Длина, мм
      		160
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Материал рукоятки
      		2х-компонентный обрезиненный пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бокорезы 160 мм FatMax Stanley 0-89-858 применяются для резания проволоки и удаления изоляции с проводов. Данный инструмент удобен в использовании. Его эргономичные рукоятки не скользят в руке, тем самым обеспечивая надежный захват инструмента. Рабочие части изготовлены из высокохромистой стали и термообработаны, для прочности и продолжительного срока их службы.

        Преимущества

        • Кусачки диагональные
        • Полированные губки
        • Накладки на рукоятках устойчивы к воздействию наиболее распространенных химикатов
        • Плоскогубцы соответствуют всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI
        • Эргономичные накладки на рукоятках
        • Прочная конструкция
        • Длина инструмента 160 мм