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Кусачки диагональные Stanley 089860 "Fatmax" (повышенной прочности, 160 мм)
5.0
2
1 330 ₽
Бокорезы
    Кусачки диагональные Stanley 089860 "Fatmax" (повышенной прочности, 160 мм)
    Арт. Х130733021
    5.0
    2
    Кусачки диагональные Stanley 089860 "Fatmax" (повышенной прочности, 160 мм)
    Кусачки диагональные Stanley 089860 "Fatmax" (повышенной прочности, 160 мм)
    Кусачки диагональные Stanley 089860 "Fatmax" (повышенной прочности, 160 мм)
      Кусачки диагональные Stanley 089860 "Fatmax" (повышенной прочности, 160 мм)
      Кусачки диагональные Stanley 089860 "Fatmax" (повышенной прочности, 160 мм)
      Кусачки диагональные Stanley 089860 "Fatmax" (повышенной прочности, 160 мм)

      Кусачки диагональные Stanley 089860 "Fatmax" (повышенной прочности, 160 мм)

      1 330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х130733021
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Таиланд
      Родина бренда
      		США
      Длина, мм
      		160
      Материал губок
      		сталь 45
      Все характеристики
      1 330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бокорезы 160 мм FatMax Stanley 0-89-860 применяются при выполнении монтажно-слесарных работ. Имеют изогнутую форму. Нескользящие вставки на рукоятках обеспечивают надежный хват инструмента. Губки изготовлены из усиленной высокохромистойстали с полировкой. Плоскогубцы соответствуют всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI.

        Преимущества

        • Кусачки диагональные повышенной прочности
        • Полированные губки
        • Рабочие части изготовлены из высокохромистой стали и термообработаны, для прочности и продолжительного срока их службы
        • Эргономичные рукоятки бокорезов 160 мм FatMax Stanley 0-89-860 с накладками из двух материалов обеспечивают надежный захват инструмента
        • Накладки на рукоятках устойчивы к воздействию наиболее распространенных химикатов
        • Плоскогубцы соответствуют всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI
        • Прочная конструкция 160 мм