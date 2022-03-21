Кусачки диагональные Stanley 089860 "Fatmax" (повышенной прочности, 160 мм)

Преимущества

Кусачки диагональные повышенной прочности

Полированные губки

Рабочие части изготовлены из высокохромистой стали и термообработаны, для прочности и продолжительного срока их службы

Эргономичные рукоятки бокорезов 160 мм FatMax Stanley 0-89-860 с накладками из двух материалов обеспечивают надежный захват инструмента

Накладки на рукоятках устойчивы к воздействию наиболее распространенных химикатов

Плоскогубцы соответствуют всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI

Прочная конструкция 160 мм

Бокорезы 160 мм FatMax Stanley 0-89-860 применяются при выполнении монтажно-слесарных работ. Имеют изогнутую форму. Нескользящие вставки на рукоятках обеспечивают надежный хват инструмента. Губки изготовлены из усиленной высокохромистойстали с полировкой. Плоскогубцы соответствуют всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI.