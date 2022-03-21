Кусачки диагональные Stanley 089860 "Fatmax" (повышенной прочности, 160 мм)
Арт. Х130733021
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Таиланд
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Родина бренда
|США
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Длина, мм
|160
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Материал губок
|сталь 45
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- Бокорезы 160 мм FatMax Stanley 0-89-860 применяются при выполнении монтажно-слесарных работ. Имеют изогнутую форму. Нескользящие вставки на рукоятках обеспечивают надежный хват инструмента. Губки изготовлены из усиленной высокохромистойстали с полировкой. Плоскогубцы соответствуют всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI.
Преимущества
- Кусачки диагональные повышенной прочности
- Полированные губки
- Рабочие части изготовлены из высокохромистой стали и термообработаны, для прочности и продолжительного срока их службы
- Эргономичные рукоятки бокорезов 160 мм FatMax Stanley 0-89-860 с накладками из двух материалов обеспечивают надежный захват инструмента
- Накладки на рукоятках устойчивы к воздействию наиболее распространенных химикатов
- Плоскогубцы соответствуют всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI
- Прочная конструкция 160 мм