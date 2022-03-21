Диагональные кусачки Stanley 084054 (150 мм)
Арт. Х130733015
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Длина, мм
|150
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Материал губок
|сталь
- Бокорезы 150 мм Stanley DynaGrip 0-84-054 изготовлены из высококачественной стали, что способствует длительному сроку службы. Данный инструмент легко справляется как с мягкой, так и с твёрдой проволокой. Компактная конструкция и малый вес упрощают хранение и транспортировку инструмента.
Преимущества
- Бокорезы имеют диагональный тип губок
- Полированная головка
- Прочная конструкция
- Длительный срок службы
- Длина инструмента 150 мм