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Диагональные кусачки Stanley 084054 (150 мм)
5.0
2
Найти аналог
Бокорезы
    Диагональные кусачки Stanley 084054 (150 мм)
    Арт. Х130733015
    5.0
    2
    Диагональные кусачки Stanley 084054 (150 мм)
    Диагональные кусачки Stanley 084054 (150 мм)
      Диагональные кусачки Stanley 084054 (150 мм)
      Диагональные кусачки Stanley 084054 (150 мм)

      Диагональные кусачки Stanley 084054 (150 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х130733015
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Длина, мм
      		150
      Материал губок
      		сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бокорезы 150 мм Stanley DynaGrip 0-84-054 изготовлены из высококачественной стали, что способствует длительному сроку службы. Данный инструмент легко справляется как с мягкой, так и с твёрдой проволокой. Компактная конструкция и малый вес упрощают хранение и транспортировку инструмента.

        Преимущества

        • Бокорезы имеют диагональный тип губок
        • Полированная головка
        • Прочная конструкция
        • Длительный срок службы
        • Длина инструмента 150 мм