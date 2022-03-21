Диагональные кусачки Stanley 084054 (150 мм)

Преимущества

Бокорезы имеют диагональный тип губок

Полированная головка

Прочная конструкция

Длительный срок службы

Длина инструмента 150 мм

Бокорезы 150 мм Stanley DynaGrip 0-84-054 изготовлены из высококачественной стали, что способствует длительному сроку службы. Данный инструмент легко справляется как с мягкой, так и с твёрдой проволокой. Компактная конструкция и малый вес упрощают хранение и транспортировку инструмента.