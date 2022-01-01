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Кусачки ЭНКОР 19007 торцевые 115мм
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Бокорезы
    Кусачки ЭНКОР 19007 торцевые 115мм
    Арт. Х130733023
    Кусачки ЭНКОР 19007 торцевые 115мм

      Кусачки ЭНКОР 19007 торцевые 115мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х130733023

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Функция "антистатик"
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Торцевые кусачки 115 мм 1/5/100 Энкор 19007 отличаются высокими прочностными характеристиками, что обеспечивает долговечность конструкции. Предназначены для разрезания проволоки при выполнении слесарных, монтажных и ремонтных работ.

        Преимущества

        • Эксплуатация при температуре окружающей среды -20°С до +70°С;
        • Режущие кромки закалены для повышения твердости;
        • Для перекусывания проволоки диаметром до 1.25 мм;
        • Покрытие никелем обеспечивает высокую антикоррозийную защиту и износостойкость;
        • Небольшие размеры упрощают хранение и переноску инструмента.