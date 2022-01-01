Кусачки ЭНКОР 19007 торцевые 115мм
Арт. Х130733023
Характеристики
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Производитель
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Диэлектрическое покрытие
|Нет
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Функция "антистатик"
|Нет
- Торцевые кусачки 115 мм 1/5/100 Энкор 19007 отличаются высокими прочностными характеристиками, что обеспечивает долговечность конструкции. Предназначены для разрезания проволоки при выполнении слесарных, монтажных и ремонтных работ.
Преимущества
- Эксплуатация при температуре окружающей среды -20°С до +70°С;
- Режущие кромки закалены для повышения твердости;
- Для перекусывания проволоки диаметром до 1.25 мм;
- Покрытие никелем обеспечивает высокую антикоррозийную защиту и износостойкость;
- Небольшие размеры упрощают хранение и переноску инструмента.