Кусачки ЭНКОР 19007 торцевые 115мм

Преимущества

Эксплуатация при температуре окружающей среды -20°С до +70°С;

Режущие кромки закалены для повышения твердости;

Для перекусывания проволоки диаметром до 1.25 мм;

Покрытие никелем обеспечивает высокую антикоррозийную защиту и износостойкость;

Небольшие размеры упрощают хранение и переноску инструмента.

Торцевые кусачки 115 мм 1/5/100 Энкор 19007 отличаются высокими прочностными характеристиками, что обеспечивает долговечность конструкции. Предназначены для разрезания проволоки при выполнении слесарных, монтажных и ремонтных работ.