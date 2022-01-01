Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Кусачки ЭНКОР 19017 торц. для снятия изол. диэлектр. 150мм
Найти аналог
Бокорезы
    Кусачки ЭНКОР 19017 торц. для снятия изол. диэлектр. 150мм
    Арт. Х130733022
    Кусачки ЭНКОР 19017 торц. для снятия изол. диэлектр. 150мм

      Кусачки ЭНКОР 19017 торц. для снятия изол. диэлектр. 150мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х130733022

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Функция "антистатик"
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диэлектрические торцевые кусачки 150 мм Энкор 19017 применяются для снятия изоляции. Губки кусачек изготовлены из высококачественной стали и закалены, что придает им особую прочность и долговечность при использовании. Возможно применение при работе с проводкой и оборудованием, находящимся под напряжением до 1000 В.

        Преимущества

        • Стальная рабочая часть.
        • Диэлектрические.
        • Для снятия изоляции.
        • Компактный инструмент длиной 15 см.
        • Долговечные.