Кусачки ЭНКОР 19017 торц. для снятия изол. диэлектр. 150мм
Арт. Х130733022
Характеристики
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Производитель
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Диэлектрическое покрытие
|Нет
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Функция "антистатик"
|Нет
- Диэлектрические торцевые кусачки 150 мм Энкор 19017 применяются для снятия изоляции. Губки кусачек изготовлены из высококачественной стали и закалены, что придает им особую прочность и долговечность при использовании. Возможно применение при работе с проводкой и оборудованием, находящимся под напряжением до 1000 В.
Преимущества
- Стальная рабочая часть.
- Диэлектрические.
- Для снятия изоляции.
- Компактный инструмент длиной 15 см.
- Долговечные.