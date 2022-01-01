Кусачки ЭНКОР 19017 торц. для снятия изол. диэлектр. 150мм

Преимущества

Стальная рабочая часть.

Диэлектрические.

Для снятия изоляции.

Компактный инструмент длиной 15 см.

Долговечные.

Диэлектрические торцевые кусачки 150 мм Энкор 19017 применяются для снятия изоляции. Губки кусачек изготовлены из высококачественной стали и закалены, что придает им особую прочность и долговечность при использовании. Возможно применение при работе с проводкой и оборудованием, находящимся под напряжением до 1000 В.