Кусачки торцевые "Fatmax" Stanley 089875 (165 мм)

Преимущества

Кусачки торцевые

Полированные губки

Накладки на рукоятках, стойкие к воздействию наиболее распространенных химикатов

Данный инструмент соответствует всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI

Длина инструмента 160 мм

Торцевые кусачки 160 мм FatMax Stanley 0-89-875 применяются для перекусывания проволоки. Они изготовлены из высокопрочной стали, что обеспечивает длительный срок службы. Инструмент оснащён эргономичными длинными ручками для максимально комфортной работы.