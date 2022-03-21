Кусачки торцевые "Fatmax" Stanley 089875 (165 мм)
Арт. Х130733018
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Таиланд
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Родина бренда
|США
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Длина, мм
|160
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Материал губок
|сталь 45
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- Торцевые кусачки 160 мм FatMax Stanley 0-89-875 применяются для перекусывания проволоки. Они изготовлены из высокопрочной стали, что обеспечивает длительный срок службы. Инструмент оснащён эргономичными длинными ручками для максимально комфортной работы.
Преимущества
- Кусачки торцевые
- Полированные губки
- Накладки на рукоятках, стойкие к воздействию наиболее распространенных химикатов
- Данный инструмент соответствует всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI
- Длина инструмента 160 мм