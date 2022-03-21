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Кусачки торцевые "Fatmax" Stanley 089875 (165 мм)
5.0
2
1 195 ₽
Бокорезы
    Кусачки торцевые "Fatmax" Stanley 089875 (165 мм)
    Арт. Х130733018
    5.0
    2
    Кусачки торцевые "Fatmax" Stanley 089875 (165 мм)
    Кусачки торцевые "Fatmax" Stanley 089875 (165 мм)
      Кусачки торцевые "Fatmax" Stanley 089875 (165 мм)
      Кусачки торцевые "Fatmax" Stanley 089875 (165 мм)

      Кусачки торцевые "Fatmax" Stanley 089875 (165 мм)

      1 195 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х130733018
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Таиланд
      Родина бренда
      		США
      Длина, мм
      		160
      Материал губок
      		сталь 45
      Все характеристики
      1 195 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Торцевые кусачки 160 мм FatMax Stanley 0-89-875 применяются для перекусывания проволоки. Они изготовлены из высокопрочной стали, что обеспечивает длительный срок службы. Инструмент оснащён эргономичными длинными ручками для максимально комфортной работы.

        Преимущества

        • Кусачки торцевые
        • Полированные губки
        • Накладки на рукоятках, стойкие к воздействию наиболее распространенных химикатов
        • Данный инструмент соответствует всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI
        • Длина инструмента 160 мм