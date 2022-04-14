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Электрический кусторез Bosch AHS 50-16
5.0
2
Найти аналог
Электрические кусторезы
    Электрический кусторез Bosch AHS 50-16
    Арт. X186126291
    5.0
    2
    Электрический кусторез Bosch AHS 50-16
    Электрический кусторез Bosch AHS 50-16
    Электрический кусторез Bosch AHS 50-16
    Электрический кусторез Bosch AHS 50-16
    Электрический кусторез Bosch AHS 50-16
    Электрический кусторез Bosch AHS 50-16
    Электрический кусторез Bosch AHS 50-16
    Электрический кусторез Bosch AHS 50-16
    Электрический кусторез Bosch AHS 50-16
      Электрический кусторез Bosch AHS 50-16
      Электрический кусторез Bosch AHS 50-16
      Электрический кусторез Bosch AHS 50-16
      Электрический кусторез Bosch AHS 50-16
      Электрический кусторез Bosch AHS 50-16
      Электрический кусторез Bosch AHS 50-16
      Электрический кусторез Bosch AHS 50-16
      Электрический кусторез Bosch AHS 50-16
      Электрический кусторез Bosch AHS 50-16

      Электрический кусторез Bosch AHS 50-16

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X186126291
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вид
      		кусторез
      Тип питания
      		сетевой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Кусторез Bosch AHS 50-16 0.600.847.B00 - это садовый инструмент, сконструированный специально для подстригания кустарников на приусадебном участке или даче. Двусторонний нож с лазерной заточкой - для выполнения качественного точного среза.

        Преимущества

        • Данную модель можно включать в незаземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции
        • Небольшой вес инструмента, всего 2,7 килограмма - для неутомительной работы оператора
        • Двигатель мощностью 450 Вт - для большей производительности
        • Кусторез оснащен двумя рукоятками - для лучшего захвата инструмента при работе
        • Лазерная заточка ножей - для качественного чистого среза