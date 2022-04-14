Электрический кусторез Bosch AHS 50-16

Преимущества

Данную модель можно включать в незаземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции

Небольшой вес инструмента, всего 2,7 килограмма - для неутомительной работы оператора

Двигатель мощностью 450 Вт - для большей производительности

Кусторез оснащен двумя рукоятками - для лучшего захвата инструмента при работе

Лазерная заточка ножей - для качественного чистого среза

Кусторез Bosch AHS 50-16 0.600.847.B00 - это садовый инструмент, сконструированный специально для подстригания кустарников на приусадебном участке или даче. Двусторонний нож с лазерной заточкой - для выполнения качественного точного среза.