Электрический кусторез Bosch AHS 50-16
Арт. X186126291
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вид
|кусторез
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Тип питания
|сетевой
- Кусторез Bosch AHS 50-16 0.600.847.B00 - это садовый инструмент, сконструированный специально для подстригания кустарников на приусадебном участке или даче. Двусторонний нож с лазерной заточкой - для выполнения качественного точного среза.
Преимущества
- Данную модель можно включать в незаземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции
- Небольшой вес инструмента, всего 2,7 килограмма - для неутомительной работы оператора
- Двигатель мощностью 450 Вт - для большей производительности
- Кусторез оснащен двумя рукоятками - для лучшего захвата инструмента при работе
- Лазерная заточка ножей - для качественного чистого среза