Кованая кувалда Matrix 10902 (1 кг)
Арт. Х130382
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Боек
|квадратный
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Материал рукояти
|дерево
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- Кувалда MATRIX 10902 имеет кованную головку, которая изготовлена из стали 50 и покрыта черным лаком. Бойку придана селективная закалка, которая обеспечивает ему особую твердость и прочность. Боек имеет слегка выпуклую форму, отшлифованную с обеих сторон.
Преимущества:
- Твердость бойка 52 HRc;
- Надежность и безопасность;
- Удлиненная рукоятка.