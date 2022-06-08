Кованая кувалда Matrix 10902 (1 кг)

Преимущества:

Твердость бойка 52 HRc;

Надежность и безопасность;

Удлиненная рукоятка.

Кувалда MATRIX 10902 имеет кованную головку, которая изготовлена из стали 50 и покрыта черным лаком. Бойку придана селективная закалка, которая обеспечивает ему особую твердость и прочность. Боек имеет слегка выпуклую форму, отшлифованную с обеих сторон.