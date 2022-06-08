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Кованая кувалда Matrix 10902 (1 кг)
5.0
2
850 ₽
Кувалды
    Кованая кувалда Matrix 10902 (1 кг)
    Арт. Х130382
    5.0
    2
    Кованая кувалда Matrix 10902 (1 кг)
    Кованая кувалда Matrix 10902 (1 кг)
    Кованая кувалда Matrix 10902 (1 кг)
      Кованая кувалда Matrix 10902 (1 кг)
      Кованая кувалда Matrix 10902 (1 кг)
      Кованая кувалда Matrix 10902 (1 кг)

      Кованая кувалда Matrix 10902 (1 кг)

      850 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х130382
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Боек
      		квадратный
      Материал рукояти
      		дерево
      Все характеристики
      850 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кувалда MATRIX 10902 имеет кованную головку, которая изготовлена из стали 50 и покрыта черным лаком. Бойку придана селективная закалка, которая обеспечивает ему особую твердость и прочность. Боек имеет слегка выпуклую форму, отшлифованную с обеих сторон.

        Преимущества:

        • Твердость бойка 52 HRc;
        • Надежность и безопасность;
        • Удлиненная рукоятка.