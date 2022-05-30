Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Кувалда Павлово 10959 (5 кг)
4.7
3
Найти аналог
Кувалды
    Кувалда Павлово 10959 (5 кг)
    Арт. Х130326589
    4.7
    3
    Кувалда Павлово 10959 (5 кг)
    Кувалда Павлово 10959 (5 кг)
      Кувалда Павлово 10959 (5 кг)
      Кувалда Павлово 10959 (5 кг)

      Кувалда Павлово 10959 (5 кг)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Арт. Х130326589
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Россия
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Боек
      		квадратный
      Материал рукояти
      		дерево
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии

      С этим товаром смотрят

      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (13x13 мм, оксидированный) SIT
      175 ₽
      5.0
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (13x13 мм, оксидированный) SIT
      Кованый молоток Korvus 3302036, 600 г, деревянная ручка
      480 ₽
      4.5
      Кованый молоток Korvus 3302036, 600 г, деревянная ручка
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Масло минеральное для двухтактных двигателей Stihl HP, 100мл
      239 ₽
      5.0
      Масло минеральное для двухтактных двигателей Stihl HP, 100мл
      Трикотажные перчатки Зубр Мастер 11459-К10 (пара)
      85 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки Зубр Мастер 11459-К10 (пара)
      Набор комбинированных ключей Matrix 15426 (12 предметов, 6-22 мм, зеркальная полировка)
      1 350 ₽
      5.0
      Набор комбинированных ключей Matrix 15426 (12 предметов, 6-22 мм, зеркальная полировка)
      Слесарный молоток Stanley STHT0-51909 (800 гр)
      1 660 ₽
      4.5
      Слесарный молоток Stanley STHT0-51909 (800 гр)
      Отрезной круг для шлифмашины Metabo SP-Novorapid 617162000 (по нержавеющей стали, 125x1x22,2 мм)
      39 ₽
      5.0
      Отрезной круг для шлифмашины Metabo SP-Novorapid 617162000 (по нержавеющей стали, 125x1x22,2 мм)
      Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
      28 ₽
      4.5
      Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
      Электроды PlasmaTec Арсенал МР-3 3 мм, 2.5 кг
      Нет в наличии
      5.0
      Электроды PlasmaTec Арсенал МР-3 3 мм, 2.5 кг
      Смотреть
      Смазка WD-40 многофункц. 420мл
      Нет в наличии
      5.0
      Смазка WD-40 многофункц. 420мл
      Смотреть
      Присадка к топливу полусинтетик. Echo 00122, 0,1 л
      Нет в наличии
      Присадка к топливу полусинтетик. Echo 00122, 0,1 л
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кувалда 5000г Россия Павлово 10959 - высокопрочный, ручной, ударный инструмент, который оснащен кованой головой из стали марки Ст40-60 (ГОСТ 11401-75). Поверхность головы защищена от коррозии (покрытие Бт-577). Для большей твердости бойка (48-52HRC) дополнительно проведена селективная закалка. Рукоятка кувалды выполнена из высококачественной древесины и имеет отшлифованную поверхность.