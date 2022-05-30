Кувалда Павлово 10959 (5 кг)

Кувалда 5000г Россия Павлово 10959 - высокопрочный, ручной, ударный инструмент, который оснащен кованой головой из стали марки Ст40-60 (ГОСТ 11401-75). Поверхность головы защищена от коррозии (покрытие Бт-577). Для большей твердости бойка (48-52HRC) дополнительно проведена селективная закалка. Рукоятка кувалды выполнена из высококачественной древесины и имеет отшлифованную поверхность.