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Кувалда Павлово 10963 (6 кг)
4.7
3
Найти аналог
Кувалды
    Кувалда Павлово 10963 (6 кг)
    Арт. Х130326590
    4.7
    3
    Кувалда Павлово 10963 (6 кг)
    Кувалда Павлово 10963 (6 кг)
      Кувалда Павлово 10963 (6 кг)
      Кувалда Павлово 10963 (6 кг)

      Кувалда Павлово 10963 (6 кг)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Арт. Х130326590
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Россия
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Боек
      		квадратный
      Материал рукояти
      		дерево
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кувалда 6000г Россия Павлово 10963 состоит из удобной деревянной рукоятки со шлифованной поверхностью и высокопрочного бойка из стали марки Ст40-60 ГОСТ 11401-75. Головка инструмента надежно защищена от коррозии благодаря покрытию Бт-577. Дополнительная селективная закалка обеспечивает оптимальную степень твердости ударной части 48-52 HRC.