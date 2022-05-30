Кувалда Павлово 10963 (6 кг)

Кувалда 6000г Россия Павлово 10963 состоит из удобной деревянной рукоятки со шлифованной поверхностью и высокопрочного бойка из стали марки Ст40-60 ГОСТ 11401-75. Головка инструмента надежно защищена от коррозии благодаря покрытию Бт-577. Дополнительная селективная закалка обеспечивает оптимальную степень твердости ударной части 48-52 HRC.