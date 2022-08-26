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Кувалда с деревянной ручкой (орех) Jonnesway, 1,36 кг, M21030
5.0
1
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Кувалды
    Кувалда с деревянной ручкой (орех) Jonnesway, 1,36 кг, M21030
    Арт. jonnesway_5050
    5.0
    1
    Кувалда с деревянной ручкой (орех) Jonnesway, 1,36 кг, M21030

      Кувалда с деревянной ручкой (орех) Jonnesway, 1,36 кг, M21030

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5050
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Материал рукояти
      		дерево
      Кованая
      		Нет
      Общий вес, кг
      		1.36
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Кувалда - это более мощный, чем молоток, ударный инструмент. Применяется в случаях, когда массы молотка недостаточно. JONNESWAY предлагает слесарные кувалды с короткими ручками, которые применяются при разборке агрегатов, рубке металлов и т.п., то есть там, где нужен сильный, но точный удар. Кувалда изготовлена из стали, рабочие поверхности закалены до 45 HRC, рукоятка изготовлена из американского ореха.