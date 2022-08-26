Кувалда с деревянной ручкой (орех) Jonnesway, 1,36 кг, M21030
Арт. jonnesway_5050
Характеристики
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Производитель
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Материал рукояти
|дерево
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Кованая
|Нет
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Общий вес, кг
|1.36
Кувалда - это более мощный, чем молоток, ударный инструмент. Применяется в случаях, когда массы молотка недостаточно. JONNESWAY предлагает слесарные кувалды с короткими ручками, которые применяются при разборке агрегатов, рубке металлов и т.п., то есть там, где нужен сильный, но точный удар. Кувалда изготовлена из стали, рабочие поверхности закалены до 45 HRC, рукоятка изготовлена из американского ореха.