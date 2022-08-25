Кувалда с деревянной ручкой (орех) Jonnesway, 1,8 кг, M21040

Кувалда - это более мощный, чем молоток, ударный инструмент. Применяется в случаях, когда массы молотка недостаточно. JONNESWAY® предлагает слесарные кувалды с короткими ручками, которые применяются при разборке агрегатов, рубке металлов и т.п., то есть там, где нужен сильный, но точный удар. Кувалда изготовлена из стали, рабочие поверхности закалены до 45 HRC, рукоятка изготовлена из американского ореха.