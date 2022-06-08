Кованая кувалда Труд (2 кг, в сборе)

Преимущества:

Масса бойка товара составляет 2 кг.

Рукоятка выполнена из древесины.

Представленный прибор произведен в России.

Кувалда Труд (кованая, в сборе) представляет собой ручной инструмент. Используется при выполнении ручной ковки. Предназначена для деформации металлических заготовок, находящихся на наковальне или иной подобной поверхности. Кроме того, может применяться в прочих работах, требующих выполнение сильных направленных ударов.