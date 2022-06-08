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Кованая кувалда Труд (2 кг, в сборе)
5.0
2
1 050 ₽
Кувалды
    Кованая кувалда Труд (2 кг, в сборе)
    Арт. О00000003824
    5.0
    2
    Кованая кувалда Труд (2 кг, в сборе)

      Кованая кувалда Труд (2 кг, в сборе)

      1 050 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000003824
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Труд Вача
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Боек
      		квадратный
      Материал рукояти
      		дерево
      Все характеристики
      1 050 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кувалда Труд (кованая, в сборе) представляет собой ручной инструмент. Используется при выполнении ручной ковки. Предназначена для деформации металлических заготовок, находящихся на наковальне или иной подобной поверхности. Кроме того, может применяться в прочих работах, требующих выполнение сильных направленных ударов.

        Преимущества:

        • Масса бойка товара составляет 2 кг.
        • Рукоятка выполнена из древесины.
        • Представленный прибор произведен в России.