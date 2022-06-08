Кованая кувалда Труд (2 кг, в сборе)
Арт. О00000003824
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Боек
|квадратный
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Материал рукояти
|дерево
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- Кувалда Труд (кованая, в сборе) представляет собой ручной инструмент. Используется при выполнении ручной ковки. Предназначена для деформации металлических заготовок, находящихся на наковальне или иной подобной поверхности. Кроме того, может применяться в прочих работах, требующих выполнение сильных направленных ударов.
Преимущества:
- Масса бойка товара составляет 2 кг.
- Рукоятка выполнена из древесины.
- Представленный прибор произведен в России.