Кованая кувалда Труд (4 кг, в сборе)

Преимущества:

Не зависит от электричества. Надежна, долговечна, проста в эксплуатации.

Будет полезна в бытовых условиях, профессиональной эксплуатации.

Представленный товар произведен в России.

Кувалда (4 кг, кованая, в сборе) "Труд" представляет собой ручной ударный инструмент, который используется с целью нанесения направленных ударов высокой мощности. Может использоваться для деформации металлических заготовок, которые размешены на наковальне или иной твердой поверхности, в процессе ручной ковки. Помимо кузнечных мастерских, возможно интенсивное применение в строительных, ремонтных работах. Пригодится при дроблении камней, разрушении кирпичной кладки, демонтаже конструкций из бетона.