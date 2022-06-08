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Кованая кувалда Труд (4 кг, в сборе)
5.0
2
1 600 ₽
Кувалды
    Кованая кувалда Труд (4 кг, в сборе)
    Арт. О00000003826
    5.0
    2
    Кованая кувалда Труд (4 кг, в сборе)

      Кованая кувалда Труд (4 кг, в сборе)

      1 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000003826
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Труд Вача
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Боек
      		квадратный
      Материал рукояти
      		дерево
      Все характеристики
      1 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кувалда (4 кг, кованая, в сборе) "Труд" представляет собой ручной ударный инструмент, который используется с целью нанесения направленных ударов высокой мощности. Может использоваться для деформации металлических заготовок, которые размешены на наковальне или иной твердой поверхности, в процессе ручной ковки. Помимо кузнечных мастерских, возможно интенсивное применение в строительных, ремонтных работах. Пригодится при дроблении камней, разрушении кирпичной кладки, демонтаже конструкций из бетона.

        Преимущества:

        • Не зависит от электричества. Надежна, долговечна, проста в эксплуатации.
        • Будет полезна в бытовых условиях, профессиональной эксплуатации.
        • Представленный товар произведен в России.