Кованая кувалда Труд (4 кг, в сборе)
Арт. О00000003826
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Боек
|квадратный
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Материал рукояти
|дерево
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- Кувалда (4 кг, кованая, в сборе) "Труд" представляет собой ручной ударный инструмент, который используется с целью нанесения направленных ударов высокой мощности. Может использоваться для деформации металлических заготовок, которые размешены на наковальне или иной твердой поверхности, в процессе ручной ковки. Помимо кузнечных мастерских, возможно интенсивное применение в строительных, ремонтных работах. Пригодится при дроблении камней, разрушении кирпичной кладки, демонтаже конструкций из бетона.
Преимущества:
- Не зависит от электричества. Надежна, долговечна, проста в эксплуатации.
- Будет полезна в бытовых условиях, профессиональной эксплуатации.
- Представленный товар произведен в России.