Кувшин Аквафор Гарри

Аквафор Гарри - фильтр-кувшин с современным, стильным дизайном. Эффективно очищает воду от вредных примесей. Вместительные воронка и кувшин позволяют очищать больше воды за один раз, что удобно во время приготовления пищи. Все части фильтра изготовлены из высококачественного пищевого пластика. Очистит воду от самых распространенных примесей, включая хлор, органические соединения (в т. ч. фенолы), тяжелые металлы, ржавчину, остатки лекарственных средств.