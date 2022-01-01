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Кувшин Аквафор Гарри
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Фильтры-кувшины
    Кувшин Аквафор Гарри
    Арт. X1691080104
    Кувшин Аквафор Гарри
    Кувшин Аквафор Гарри
    Кувшин Аквафор Гарри
      Кувшин Аквафор Гарри
      Кувшин Аквафор Гарри
      Кувшин Аквафор Гарри

      Кувшин Аквафор Гарри

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1691080104

      Характеристики

      Производитель
      		Аквафор
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Многоразовый / регенерирующий
      		Нет
      Подходит для горячей воды
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аквафор Гарри - фильтр-кувшин с современным, стильным дизайном. Эффективно очищает воду от вредных примесей. Вместительные воронка и кувшин позволяют очищать больше воды за один раз, что удобно во время приготовления пищи. Все части фильтра изготовлены из высококачественного пищевого пластика. Очистит воду от самых распространенных примесей, включая хлор, органические соединения (в т. ч. фенолы), тяжелые металлы, ржавчину, остатки лекарственных средств.