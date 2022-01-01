Фильтр-кувшин Аквафор Гратис

Преимущества

Фильтрующий модуль надежно очищает воду от механических примесей, избыточного хлора, тяжелых металлов

Благодаря своей простоте кувшин будет удобен даже детям

Как и любой фильтр-кувшин не требует подключения к водопроводу и может использоваться в любом, удобном для пользователя месте

Все части водоочистителя кувшина Аквафор ГРАТИС синий изготовлены из высококачественного пищевого пластика немецкого производства

Кувшин комплектуется универсальным сменным модулем В100-5, но к нему подходят и другие сменные модули Аквафор (В100-6, В100-7, В100-8)

Активированный уголь, как губка, впитывает вредные примеси из водопроводной воды: хлор и его соединения, нефтепродукты, другие токсины, делает воду прозрачной, улучшает ее запах и вкус

Аквален захватывает из воды тяжелые металлы (ртуть, свинец, медь, мышьяк), которые нередко находят в водопроводной воде

Ржавчина, песок, ил и другие крупные частицы не забивают картридж, благодаря тому, что мелкие гранулы угля и волокна Аквален создают миллиарды путей для воды, подобно корням растений в почве

Аквален удерживает гранулы угля на месте и не дает воде намыть каналы, через которые она может пройти без должной очистки

Вовремя меняйте картридж: фильтр-кувшин со старым картриджем бесполезен

В семье из 3-х человек картридж с ресурсом 300 литров можно использовать один картридж не дольше 2-х месяцев (одному человеку его хватит на три месяца)

Водоочиститель кувшин Аквафор ГРАТИС синий обеспечивает эффективное очищение водопроводной воды от механических примесей, избыточного хлора, тяжелых металлов. Скорость фильтрации составляет 0,2 литра в минуту. Ресурс сменного модуля - 300 литров. Благодаря своей простоте данный кувшин будет удобен даже детям.