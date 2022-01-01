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Фильтр-кувшин Аквафор Гратис
Найти аналог
Фильтры-кувшины
    Фильтр-кувшин Аквафор Гратис
    Арт. X1691080146
    Фильтр-кувшин Аквафор Гратис
    Фильтр-кувшин Аквафор Гратис
    Фильтр-кувшин Аквафор Гратис
      Фильтр-кувшин Аквафор Гратис
      Фильтр-кувшин Аквафор Гратис
      Фильтр-кувшин Аквафор Гратис

      Фильтр-кувшин Аквафор Гратис

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1691080146

      Характеристики

      Производитель
      		Аквафор
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Многоразовый / регенерирующий
      		Нет
      Подходит для горячей воды
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Водоочиститель кувшин Аквафор ГРАТИС синий обеспечивает эффективное очищение водопроводной воды от механических примесей, избыточного хлора, тяжелых металлов. Скорость фильтрации составляет 0,2 литра в минуту. Ресурс сменного модуля - 300 литров. Благодаря своей простоте данный кувшин будет удобен даже детям.

        Преимущества

        • Фильтрующий модуль надежно очищает воду от механических примесей, избыточного хлора, тяжелых металлов
        • Благодаря своей простоте кувшин будет удобен даже детям
        • Как и любой фильтр-кувшин не требует подключения к водопроводу и может использоваться в любом, удобном для пользователя месте
        • Все части водоочистителя кувшина Аквафор ГРАТИС синий изготовлены из высококачественного пищевого пластика немецкого производства
        • Кувшин комплектуется универсальным сменным модулем В100-5, но к нему подходят и другие сменные модули Аквафор (В100-6, В100-7, В100-8)
        • Активированный уголь, как губка, впитывает вредные примеси из водопроводной воды: хлор и его соединения, нефтепродукты, другие токсины, делает воду прозрачной, улучшает ее запах и вкус
        • Аквален захватывает из воды тяжелые металлы (ртуть, свинец, медь, мышьяк), которые нередко находят в водопроводной воде
        • Ржавчина, песок, ил и другие крупные частицы не забивают картридж, благодаря тому, что мелкие гранулы угля и волокна Аквален создают миллиарды путей для воды, подобно корням растений в почве
        • Аквален удерживает гранулы угля на месте и не дает воде намыть каналы, через которые она может пройти без должной очистки
        • Вовремя меняйте картридж: фильтр-кувшин со старым картриджем бесполезен
        • В семье из 3-х человек картридж с ресурсом 300 литров можно использовать один картридж не дольше 2-х месяцев (одному человеку его хватит на три месяца)