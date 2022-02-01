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Фильтр-кувшин для очистки воды Аквафор Лайн
5.0
3
Найти аналог
Фильтры-кувшины
    Фильтр-кувшин для очистки воды Аквафор Лайн
    Арт. X1691080197
    5.0
    3
    Фильтр-кувшин для очистки воды Аквафор Лайн
    Фильтр-кувшин для очистки воды Аквафор Лайн
    Фильтр-кувшин для очистки воды Аквафор Лайн
    Фильтр-кувшин для очистки воды Аквафор Лайн
      Фильтр-кувшин для очистки воды Аквафор Лайн
      Фильтр-кувшин для очистки воды Аквафор Лайн
      Фильтр-кувшин для очистки воды Аквафор Лайн
      Фильтр-кувшин для очистки воды Аквафор Лайн

      Фильтр-кувшин для очистки воды Аквафор Лайн

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1691080197
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Аквафор
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Подходит для горячей воды
      		Нет
      Очищает до питьевой воды
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Водоочиститель кувшин Аквафор Лайн оранжевый удаляет из водопроводной воды органические соединения, железо, тяжелые металлы. Благодаря компактным размерам данный кувшин подойдет для малогабаритной кухни. Вода, очищенная модулем B100-15 (входит в комплект), подходит для приготовления питания детям от 2-х лет (по рекомендации "Института токсикологии" Федерального медико-биологического агентства).

        Преимущества

        • Благодаря компактным размерам кувшин подойдет для малогабаритной кухни
        • Фильтрующий модуль эффективно и необратимо удаляет органические соединения, железо, тяжелые металлы
        • Кувшин не требует подключения к водопроводу и может использоваться в любом, удобном для пользователя месте
        • Все части водоочистителя кувшина Аквафор Лайн оранжевый изготовлены из высококачественного пищевого пластика
        • Аквафор Лайн комплектуется сменным модулем B100-15, но к нему подходят и другие сменные модули Аквафор (В100-16)
        • Устраняет неприятный привкус и запах, удалялет из воды хлор. свинец, медь, ртуть
        • С картриджем B100-15 в фильтре кувшине всегда в доступе чистая безопасная вода, которая не испортит чай, кофе или суп
        • Вода, очищенная модулем B100-15, подходит для приготовления питания детям от 2-х лет по рекомендации "Института токсикологии" Федерального медико-биологического агентства
        • Модуль B100-15 используется в кувшинах со стандартным круглым гнездом посадки для картриджа диаметром 5 см, подходит к некоторым кувшинам производства Германии и США
        • Ресурс картридж - 170 литров: его хватит до 1 месяца использования семье из 3-х человек
        • Активированный уголь, как губка, впитывает вредные примеси из водопроводной воды: хлор и его соединения, нефтепродукты, другие токсины, делает воду прозрачной, улучшает ее запах и вкус
        • Аквален захватывает из воды тяжелые металлы (ртуть, свинец, медь, мышьяк), которые нередко находят в водопроводной воде
        • Аквален удерживает гранулы угля на месте и не дает воде намыть каналы, через которые она может пройти без должной очистки
        • Ржавчина, песок, ил и другие крупные частицы не забивают картридж, благодаря тому, что мелкие гранулы угля и волокна Аквален создают миллиарды путей для воды, подобно корням растений в почве
        • Вовремя меняйте картридж: фильтр-кувшин со старым картриджем бесполезен