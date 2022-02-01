Фильтр-кувшин для очистки воды Аквафор Лайн

Водоочиститель кувшин Аквафор Лайн оранжевый удаляет из водопроводной воды органические соединения, железо, тяжелые металлы. Благодаря компактным размерам данный кувшин подойдет для малогабаритной кухни. Вода, очищенная модулем B100-15 (входит в комплект), подходит для приготовления питания детям от 2-х лет (по рекомендации "Института токсикологии" Федерального медико-биологического агентства).

Преимущества