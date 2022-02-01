Фильтр-кувшин для очистки воды Аквафор Лайн
Арт. X1691080197
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Подходит для горячей воды
|Нет
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Очищает до питьевой воды
|Да
- Водоочиститель кувшин Аквафор Лайн оранжевый удаляет из водопроводной воды органические соединения, железо, тяжелые металлы. Благодаря компактным размерам данный кувшин подойдет для малогабаритной кухни. Вода, очищенная модулем B100-15 (входит в комплект), подходит для приготовления питания детям от 2-х лет (по рекомендации "Института токсикологии" Федерального медико-биологического агентства).
Преимущества
- Благодаря компактным размерам кувшин подойдет для малогабаритной кухни
- Фильтрующий модуль эффективно и необратимо удаляет органические соединения, железо, тяжелые металлы
- Кувшин не требует подключения к водопроводу и может использоваться в любом, удобном для пользователя месте
- Все части водоочистителя кувшина Аквафор Лайн оранжевый изготовлены из высококачественного пищевого пластика
- Аквафор Лайн комплектуется сменным модулем B100-15, но к нему подходят и другие сменные модули Аквафор (В100-16)
- Устраняет неприятный привкус и запах, удалялет из воды хлор. свинец, медь, ртуть
- С картриджем B100-15 в фильтре кувшине всегда в доступе чистая безопасная вода, которая не испортит чай, кофе или суп
- Вода, очищенная модулем B100-15, подходит для приготовления питания детям от 2-х лет по рекомендации "Института токсикологии" Федерального медико-биологического агентства
- Модуль B100-15 используется в кувшинах со стандартным круглым гнездом посадки для картриджа диаметром 5 см, подходит к некоторым кувшинам производства Германии и США
- Ресурс картридж - 170 литров: его хватит до 1 месяца использования семье из 3-х человек
- Активированный уголь, как губка, впитывает вредные примеси из водопроводной воды: хлор и его соединения, нефтепродукты, другие токсины, делает воду прозрачной, улучшает ее запах и вкус
- Аквален захватывает из воды тяжелые металлы (ртуть, свинец, медь, мышьяк), которые нередко находят в водопроводной воде
- Аквален удерживает гранулы угля на месте и не дает воде намыть каналы, через которые она может пройти без должной очистки
- Ржавчина, песок, ил и другие крупные частицы не забивают картридж, благодаря тому, что мелкие гранулы угля и волокна Аквален создают миллиарды путей для воды, подобно корням растений в почве
- Вовремя меняйте картридж: фильтр-кувшин со старым картриджем бесполезен