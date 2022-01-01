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Фильтр-кувшин Аквафор Премиум
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Фильтры-кувшины
    Фильтр-кувшин Аквафор Премиум
    Арт. X1691080185
    Фильтр-кувшин Аквафор Премиум
    Фильтр-кувшин Аквафор Премиум
    Фильтр-кувшин Аквафор Премиум
      Фильтр-кувшин Аквафор Премиум
      Фильтр-кувшин Аквафор Премиум
      Фильтр-кувшин Аквафор Премиум

      Фильтр-кувшин Аквафор Премиум

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1691080185

      Характеристики

      Производитель
      		Аквафор
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Многоразовый / регенерирующий
      		Нет
      Подходит для горячей воды
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Водоочиститель кувшин Аквафор Премиум предназначен для использования в быту. Он не нуждается в подключении к водопроводу. Фильтр эффективно задерживает активный хлор, тяжёлые металлы, нефтепродукты и другие опасные примеси. Данная модель обладает вместительным кувшином и воронкой для максимального количества чистой воды. В водоочистителе установлен модуль B100-5, который глубоко очищает воду и снижает ее жесткость.

        Преимущества

        • Глубоко очищает воду
        • Удаляет механические и органические примеси, активный хлор, тяжелые металлы
        • Снижает жесткость воды
        • Благодаря стильному, эргономичному дизайну, держать кувшин легко и удобно
        • Надежно очищает воду от вредных веществ, сохраняя её полезные свойства
        • Отличается вместительным кувшином и воронкой
        • Не требует подключения к водопроводу и может использоваться в любом удобном месте
        • Возможные цветовые исполнения: синий, белый, красный