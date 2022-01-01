Фильтр-кувшин Аквафор Премиум
Арт. X1691080185
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Многоразовый / регенерирующий
|Нет
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Подходит для горячей воды
|Нет
- Водоочиститель кувшин Аквафор Премиум предназначен для использования в быту. Он не нуждается в подключении к водопроводу. Фильтр эффективно задерживает активный хлор, тяжёлые металлы, нефтепродукты и другие опасные примеси. Данная модель обладает вместительным кувшином и воронкой для максимального количества чистой воды. В водоочистителе установлен модуль B100-5, который глубоко очищает воду и снижает ее жесткость.
Преимущества
- Глубоко очищает воду
- Удаляет механические и органические примеси, активный хлор, тяжелые металлы
- Снижает жесткость воды
- Благодаря стильному, эргономичному дизайну, держать кувшин легко и удобно
- Надежно очищает воду от вредных веществ, сохраняя её полезные свойства
- Отличается вместительным кувшином и воронкой
- Не требует подключения к водопроводу и может использоваться в любом удобном месте
- Возможные цветовые исполнения: синий, белый, красный