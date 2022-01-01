Фильтр-кувшин Аквафор Премиум

Преимущества

Глубоко очищает воду

Удаляет механические и органические примеси, активный хлор, тяжелые металлы

Снижает жесткость воды

Благодаря стильному, эргономичному дизайну, держать кувшин легко и удобно

Надежно очищает воду от вредных веществ, сохраняя её полезные свойства

Отличается вместительным кувшином и воронкой

Не требует подключения к водопроводу и может использоваться в любом удобном месте

Возможные цветовые исполнения: синий, белый, красный

Водоочиститель кувшин Аквафор Премиум предназначен для использования в быту. Он не нуждается в подключении к водопроводу. Фильтр эффективно задерживает активный хлор, тяжёлые металлы, нефтепродукты и другие опасные примеси. Данная модель обладает вместительным кувшином и воронкой для максимального количества чистой воды. В водоочистителе установлен модуль B100-5, который глубоко очищает воду и снижает ее жесткость.