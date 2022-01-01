Фильтр-кувшин Аквафор Стандарт

Преимущества

Кувшин подойдет для малогабаритной кухни

Фильтрующий модуль эффективно и необратимо удаляет органические соединения, хлор и другие загрязнители воды

Кувшин помещается на дверцу холодильника

Как и любой фильтр-кувшин не требует подключения к водопроводу и может использоваться в любом, удобном для пользователя месте

Все части водоочистителя кувшина Аквафор Стандарт оранжевый изготовлены из высококачественного пищевого пластика немецкого производства

Кувшин комплектуется универсальным сменным модулем В100-15, но к нему подходят и другие сменные модули Аквафор (В100-16)

Активированный уголь, как губка, впитывает вредные примеси из водопроводной воды: хлор и его соединения, нефтепродукты, другие токсины. Делает воду прозрачной, улучшает ее запах и вкус

Аквален захватывает из воды тяжелые металлы (ртуть, свинец, медь, мышьяк), которые нередко находят в водопроводной воде

Ржавчина, песок, ил и другие крупные частицы не забивают картридж, благодаря тому, что мелкие гранулы угля и волокна Аквален создают миллиарды путей для воды, подобно корням растений в почве

Аквален удерживает гранулы угля на месте и не дает воде намыть каналы, через которые она может пройти без должной очистки

Вовремя меняйте картридж: фильтр-кувшин со старым картриджем бесполезен

Фитрующий модуль В100-15 устраняет неприятный привкус и запах, удалялет из воды хлор, свинец, медь, ртуть

В100-15 подходит для фильтров-кувшинов производства Германии и США

С картриджем B100-15 в кувшине всегда будет в доступе чистая безопасная вода, которая не испортит чай, кофе или суп

Вода, очищенная модулем B100-15, подходит для приготовления питания детям от 2-х лет по рекомендации "Института токсикологии" Федерального медико-биологического агентства

В100-15 используется в кувшинах со стандартным круглым гнездом посадки для картриджа диаметром 5 см

Водоочиститель кувшин Аквафор Стандарт оранжевый устраняет неприятный привкус и запах водопроводной воды, удалялет из воды хлор, свинец, медь, ртуть. Кувшин подойдет для малогабаритной кухни и поместится в дверцу холодильника. Вода, очищенная модулем B100-15, подходит для приготовления питания детям от 2-х лет по рекомендации "Института токсикологии" Федерального медико-биологического агентства.