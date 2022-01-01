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Фильтр-кувшин Аквафор Стандарт
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Фильтры-кувшины
    Фильтр-кувшин Аквафор Стандарт
    Арт. X16910801146
    Фильтр-кувшин Аквафор Стандарт
    Фильтр-кувшин Аквафор Стандарт
    Фильтр-кувшин Аквафор Стандарт
      Фильтр-кувшин Аквафор Стандарт
      Фильтр-кувшин Аквафор Стандарт
      Фильтр-кувшин Аквафор Стандарт

      Фильтр-кувшин Аквафор Стандарт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16910801146

      Характеристики

      Производитель
      		Аквафор
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Многоразовый / регенерирующий
      		Нет
      Подходит для горячей воды
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Водоочиститель кувшин Аквафор Стандарт оранжевый устраняет неприятный привкус и запах водопроводной воды, удалялет из воды хлор, свинец, медь, ртуть. Кувшин подойдет для малогабаритной кухни и поместится в дверцу холодильника. Вода, очищенная модулем B100-15, подходит для приготовления питания детям от 2-х лет по рекомендации "Института токсикологии" Федерального медико-биологического агентства.

        Преимущества

        • Кувшин подойдет для малогабаритной кухни
        • Фильтрующий модуль эффективно и необратимо удаляет органические соединения, хлор и другие загрязнители воды
        • Кувшин помещается на дверцу холодильника
        • Как и любой фильтр-кувшин не требует подключения к водопроводу и может использоваться в любом, удобном для пользователя месте
        • Все части водоочистителя кувшина Аквафор Стандарт оранжевый изготовлены из высококачественного пищевого пластика немецкого производства
        • Кувшин комплектуется универсальным сменным модулем В100-15, но к нему подходят и другие сменные модули Аквафор (В100-16)
        • Активированный уголь, как губка, впитывает вредные примеси из водопроводной воды: хлор и его соединения, нефтепродукты, другие токсины. Делает воду прозрачной, улучшает ее запах и вкус
        • Аквален захватывает из воды тяжелые металлы (ртуть, свинец, медь, мышьяк), которые нередко находят в водопроводной воде
        • Ржавчина, песок, ил и другие крупные частицы не забивают картридж, благодаря тому, что мелкие гранулы угля и волокна Аквален создают миллиарды путей для воды, подобно корням растений в почве
        • Аквален удерживает гранулы угля на месте и не дает воде намыть каналы, через которые она может пройти без должной очистки
        • Вовремя меняйте картридж: фильтр-кувшин со старым картриджем бесполезен
        • Фитрующий модуль В100-15 устраняет неприятный привкус и запах, удалялет из воды хлор, свинец, медь, ртуть
        • В100-15 подходит для фильтров-кувшинов производства Германии и США
        • С картриджем B100-15 в кувшине всегда будет в доступе чистая безопасная вода, которая не испортит чай, кофе или суп
        • Вода, очищенная модулем B100-15, подходит для приготовления питания детям от 2-х лет по рекомендации "Института токсикологии" Федерального медико-биологического агентства
        • В100-15 используется в кувшинах со стандартным круглым гнездом посадки для картриджа диаметром 5 см