Фильтр-кувшин Аквафор Стандарт
Арт. X16910801146
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Многоразовый / регенерирующий
|Нет
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Подходит для горячей воды
|Нет
- Водоочиститель кувшин Аквафор Стандарт оранжевый устраняет неприятный привкус и запах водопроводной воды, удалялет из воды хлор, свинец, медь, ртуть. Кувшин подойдет для малогабаритной кухни и поместится в дверцу холодильника. Вода, очищенная модулем B100-15, подходит для приготовления питания детям от 2-х лет по рекомендации "Института токсикологии" Федерального медико-биологического агентства.
Преимущества
- Кувшин подойдет для малогабаритной кухни
- Фильтрующий модуль эффективно и необратимо удаляет органические соединения, хлор и другие загрязнители воды
- Кувшин помещается на дверцу холодильника
- Как и любой фильтр-кувшин не требует подключения к водопроводу и может использоваться в любом, удобном для пользователя месте
- Все части водоочистителя кувшина Аквафор Стандарт оранжевый изготовлены из высококачественного пищевого пластика немецкого производства
- Кувшин комплектуется универсальным сменным модулем В100-15, но к нему подходят и другие сменные модули Аквафор (В100-16)
- Активированный уголь, как губка, впитывает вредные примеси из водопроводной воды: хлор и его соединения, нефтепродукты, другие токсины. Делает воду прозрачной, улучшает ее запах и вкус
- Аквален захватывает из воды тяжелые металлы (ртуть, свинец, медь, мышьяк), которые нередко находят в водопроводной воде
- Ржавчина, песок, ил и другие крупные частицы не забивают картридж, благодаря тому, что мелкие гранулы угля и волокна Аквален создают миллиарды путей для воды, подобно корням растений в почве
- Аквален удерживает гранулы угля на месте и не дает воде намыть каналы, через которые она может пройти без должной очистки
- Вовремя меняйте картридж: фильтр-кувшин со старым картриджем бесполезен
- Фитрующий модуль В100-15 устраняет неприятный привкус и запах, удалялет из воды хлор, свинец, медь, ртуть
- В100-15 подходит для фильтров-кувшинов производства Германии и США
- С картриджем B100-15 в кувшине всегда будет в доступе чистая безопасная вода, которая не испортит чай, кофе или суп
- Вода, очищенная модулем B100-15, подходит для приготовления питания детям от 2-х лет по рекомендации "Института токсикологии" Федерального медико-биологического агентства
- В100-15 используется в кувшинах со стандартным круглым гнездом посадки для картриджа диаметром 5 см