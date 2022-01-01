Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Фильтр-кувшин Барьер Экстра
Найти аналог
Фильтры-кувшины
    Фильтр-кувшин Барьер Экстра
    Арт. X16910801160
    Фильтр-кувшин Барьер Экстра
    Фильтр-кувшин Барьер Экстра
    Фильтр-кувшин Барьер Экстра
      Фильтр-кувшин Барьер Экстра
      Фильтр-кувшин Барьер Экстра
      Фильтр-кувшин Барьер Экстра

      Фильтр-кувшин Барьер Экстра

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16910801160

      Характеристики

      Производитель
      		Барьер
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Многоразовый / регенерирующий
      		Нет
      Подходит для горячей воды
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фильтр для воды БАРЬЕР Экстра объемом 2.5 л выполнен в форме кувшина из специального пищевого пластика BASF с удобной, прочной ручкой в оригинальном цвете индиго. Материал отличается качеством, в его составе нет вредных или опасных для здоровья компонентов. Объем воронки составляет 1 л, рабочий ресурс картриджа – 200 л. Скорость фильтрации равна 0.2 л/мин. Для эффективного выполнения очистки температура воды не должна превышать 40°С. В ходе очистки из воды удаляются хлор и соединения тяжелых металлов, она приобретает прозрачность и приятный вкус. В комплектацию входит кассета "Старт".