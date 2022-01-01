Фильтр-кувшин Барьер Экстра

Фильтр для воды БАРЬЕР Экстра объемом 2.5 л выполнен в форме кувшина из специального пищевого пластика BASF с удобной, прочной ручкой в оригинальном цвете индиго. Материал отличается качеством, в его составе нет вредных или опасных для здоровья компонентов. Объем воронки составляет 1 л, рабочий ресурс картриджа – 200 л. Скорость фильтрации равна 0.2 л/мин. Для эффективного выполнения очистки температура воды не должна превышать 40°С. В ходе очистки из воды удаляются хлор и соединения тяжелых металлов, она приобретает прозрачность и приятный вкус. В комплектацию входит кассета "Старт".