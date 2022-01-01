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Фильтр-кувшин Барьер Гранд Нео нефрит
Найти аналог
Фильтры-кувшины
    Фильтр-кувшин Барьер Гранд Нео нефрит
    Арт. X16910801191
    Фильтр-кувшин Барьер Гранд Нео нефрит
    Фильтр-кувшин Барьер Гранд Нео нефрит
    Фильтр-кувшин Барьер Гранд Нео нефрит
      Фильтр-кувшин Барьер Гранд Нео нефрит
      Фильтр-кувшин Барьер Гранд Нео нефрит
      Фильтр-кувшин Барьер Гранд Нео нефрит

      Фильтр-кувшин Барьер Гранд Нео нефрит

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16910801191

      Характеристики

      Производитель
      		Барьер
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Многоразовый / регенерирующий
      		Нет
      Подходит для горячей воды
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фильтр для воды БАРЬЕР Гранд NEO от известного российского бренда представляет собой современное оборудование, которое выполнено в форме прозрачного кувшина из прочного пластика с крышкой оттенка нефрит. Изделие объемом 4 л качественно очищает воду от вредных примесей: бактерий, хлора, солей жесткости, растворенного железа, свинца, ржавчины и других. Одноступенчатая система очистки отлично справляется со своей задачей.