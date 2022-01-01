Фильтр-кувшин Барьер Гранд Нео нефрит

Фильтр для воды БАРЬЕР Гранд NEO от известного российского бренда представляет собой современное оборудование, которое выполнено в форме прозрачного кувшина из прочного пластика с крышкой оттенка нефрит. Изделие объемом 4 л качественно очищает воду от вредных примесей: бактерий, хлора, солей жесткости, растворенного железа, свинца, ржавчины и других. Одноступенчатая система очистки отлично справляется со своей задачей.