Фильтр-кувшин Барьер В011Р00

Кувшин-фильтр Барьер Гранд NEO ультрамарин создан для заботы о здоровье. Такой фильтр является оптимальным способом получения чистой питьевой воды в домашних условиях. Очищает воду от: железа, ржавчины, песка, свинца, бактерий, солей и хлора. Все компоненты изготовлены из высококачественного пластика BASF, допущенного для контакта с питьевой водой. На крышке кувшина-фильтра Барьер Гранд NEO ультрамарин расположен календарный индикатор ресурса для своевременной замены фильтра.

Преимущества