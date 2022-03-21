Фильтр-кувшин Барьер В011Р00
Арт. X16910801189
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Многоразовый / регенерирующий
|Нет
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Подходит для горячей воды
|Нет
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- Кувшин-фильтр Барьер Гранд NEO ультрамарин создан для заботы о здоровье. Такой фильтр является оптимальным способом получения чистой питьевой воды в домашних условиях. Очищает воду от: железа, ржавчины, песка, свинца, бактерий, солей и хлора. Все компоненты изготовлены из высококачественного пластика BASF, допущенного для контакта с питьевой водой. На крышке кувшина-фильтра Барьер Гранд NEO ультрамарин расположен календарный индикатор ресурса для своевременной замены фильтра.
Преимущества
- Обновленный дизайн от ведущей европейской дизайн-студии
- Идеальный выбор для большой семьи или офиса
- Фильтр удаляет следующие загрязнения: железо, ржавчина, песок, другие твердые частицы, побочные продукты хлорирования, свинец, бактерии, соли жесткости, хлор
- Уникальная конструкция воронки, препятствующая попаданию неочищенной воды и пыли в отфильтрованную воду
- Кувшин изготовлен из высококачественного пластика BASF, допущенного для контакта с питьевой водой
- Температура очищаемой воды не выше 40 градусов
- Срок службы изделия не более 5 лет
- Соответствует стандарту NSF 42 и 53
- В стандартной комплектации поставляется со сменной кассетой Барьер Стандарт