Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Фильтр-кувшин Барьер В011Р00
5.0
2
950 ₽
1 100 ₽
Фильтры-кувшины
    Фильтр-кувшин Барьер В011Р00
    Арт. X16910801189
    5.0
    2
    Фильтр-кувшин Барьер В011Р00
    Фильтр-кувшин Барьер В011Р00
    Фильтр-кувшин Барьер В011Р00
    Фильтр-кувшин Барьер В011Р00
    Фильтр-кувшин Барьер В011Р00
      Фильтр-кувшин Барьер В011Р00
      Фильтр-кувшин Барьер В011Р00
      Фильтр-кувшин Барьер В011Р00
      Фильтр-кувшин Барьер В011Р00
      Фильтр-кувшин Барьер В011Р00

      Фильтр-кувшин Барьер В011Р00

      • -150 ₽
      950 ₽
      1 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16910801189
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Барьер
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Многоразовый / регенерирующий
      		Нет
      Подходит для горячей воды
      		Нет
      Все характеристики
      • -150 ₽
      950 ₽
      1 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Сменная кассета для фильтра Барьер 6 Жесткость
      390 ₽
      4.5
      Сменная кассета для фильтра Барьер 6 Жесткость
      Счетчик газа Гранд G1.6 (1/2")
      2 740 ₽
      4.7
      Счетчик газа Гранд G1.6 (1/2")
      Картридж для фильтра Барьер 4 Стандарт
      350 ₽
      4.2
      Картридж для фильтра Барьер 4 Стандарт
      Кассета для фильтра Барьер 7 Железо
      390 ₽
      5.0
      Кассета для фильтра Барьер 7 Железо
      Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФН" 112/508 1 мкн нить (для BB20) 0628
      1 040 ₽
      5.0
      Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФН" 112/508 1 мкн нить (для BB20) 0628
      Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФН" 112/250 50 мкн нить (для BB10) 0627
      520 ₽
      4.5
      Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФН" 112/250 50 мкн нить (для BB10) 0627
      Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФН" 112/508 20 мкн нить (для BB20) 0631
      1 040 ₽
      5.0
      Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФН" 112/508 20 мкн нить (для BB20) 0631
      Клапан обратный ITAP EUROPA 100 1/2"
      600 ₽
      5.0
      Клапан обратный ITAP EUROPA 100 1/2"
      Ниппель Altstream 003060102 (1/2", 150 шт.)
      50 ₽
      4.7
      Ниппель Altstream 003060102 (1/2", 150 шт.)
      Счетчик газа Бетар СГБМ-1,6 (малогабаритный, без накидной гайки, без термокорректора)
      2 870 ₽
      4.3
      Счетчик газа Бетар СГБМ-1,6 (малогабаритный, без накидной гайки, без термокорректора)
      Леска для триммера Siat Premium 555012, витой квадрат, 2,4 мм, 15 м
      350 ₽
      5.0
      Леска для триммера Siat Premium 555012, витой квадрат, 2,4 мм, 15 м
      Леска для триммеров Siat Professional 556012, круг, 3 мм, 10 м
      210 ₽
      5.0
      Леска для триммеров Siat Professional 556012, круг, 3 мм, 10 м
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кувшин-фильтр Барьер Гранд NEO ультрамарин создан для заботы о здоровье. Такой фильтр является оптимальным способом получения чистой питьевой воды в домашних условиях. Очищает воду от: железа, ржавчины, песка, свинца, бактерий, солей и хлора. Все компоненты изготовлены из высококачественного пластика BASF, допущенного для контакта с питьевой водой. На крышке кувшина-фильтра Барьер Гранд NEO ультрамарин расположен календарный индикатор ресурса для своевременной замены фильтра.

        Преимущества

        • Обновленный дизайн от ведущей европейской дизайн-студии
        • Идеальный выбор для большой семьи или офиса
        • Фильтр удаляет следующие загрязнения: железо, ржавчина, песок, другие твердые частицы, побочные продукты хлорирования, свинец, бактерии, соли жесткости, хлор
        • Уникальная конструкция воронки, препятствующая попаданию неочищенной воды и пыли в отфильтрованную воду
        • Кувшин изготовлен из высококачественного пластика BASF, допущенного для контакта с питьевой водой
        • Температура очищаемой воды не выше 40 градусов
        • Срок службы изделия не более 5 лет
        • Соответствует стандарту NSF 42 и 53
        • В стандартной комплектации поставляется со сменной кассетой Барьер Стандарт