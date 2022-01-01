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Фильтр-кувшин Гейзер Аквариус 62025
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Фильтры-кувшины
    Фильтр-кувшин Гейзер Аквариус 62025
    Арт. X16910801226
    Фильтр-кувшин Гейзер Аквариус 62025
    Фильтр-кувшин Гейзер Аквариус 62025
    Фильтр-кувшин Гейзер Аквариус 62025
      Фильтр-кувшин Гейзер Аквариус 62025
      Фильтр-кувшин Гейзер Аквариус 62025
      Фильтр-кувшин Гейзер Аквариус 62025

      Фильтр-кувшин Гейзер Аквариус 62025

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16910801226

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Многоразовый / регенерирующий
      		Нет
      Подходит для горячей воды
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аквариус - это фильтр-кувшин, предназначенный для очистки мягкой водопроводной и скважиной воды от ржавчины, растворенного железа, органических соединений и т.д., который способен качественно очистить воду, останавливая вредные примеси, но сохраняя оптимальный минеральный баланс очищенной воды.Кувшин выполнен в различной цветовой палитре и поставляется в комплекте с универсальным картриджем 501, состоящим из уникального материала Каталон, ионообменной смолы и кокосового угля. Он удаляет ржавчину, растворенное железо, органические соединения, тяжёлые металлы, хлор и др. виды примесей.