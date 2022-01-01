Фильтр-кувшин Гейзер Аквариус 62025

Аквариус - это фильтр-кувшин, предназначенный для очистки мягкой водопроводной и скважиной воды от ржавчины, растворенного железа, органических соединений и т.д., который способен качественно очистить воду, останавливая вредные примеси, но сохраняя оптимальный минеральный баланс очищенной воды.Кувшин выполнен в различной цветовой палитре и поставляется в комплекте с универсальным картриджем 501, состоящим из уникального материала Каталон, ионообменной смолы и кокосового угля. Он удаляет ржавчину, растворенное железо, органические соединения, тяжёлые металлы, хлор и др. виды примесей.