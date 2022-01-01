Фильтр-кувшин Новая вода Galant 2.5л

НОВАЯ ВОДА H120 фильтр-кувшин Galant 2.5л белый c электросчетчиком - предназначен для очистки водопроводной питьевой воды в бытовых условиях.Фильтр-кувшин Галант особенно эффективен для финишной очистки и умягчения питьевой воды, прошедшей предварительную очистку через магистральный фильтры или фильтры грубой очистки. Для удобства контроля расхода фильтрующего элемента на фильтре установлен электронный счетчик расхода.