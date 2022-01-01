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Фильтр-кувшин Новая вода Galant 2.5л
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Фильтры-кувшины
    Фильтр-кувшин Новая вода Galant 2.5л
    Арт. X1691080121
    Фильтр-кувшин Новая вода Galant 2.5л

      Фильтр-кувшин Новая вода Galant 2.5л

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1691080121

      Характеристики

      Производитель
      		Новая Вода
      Подходит для горячей воды
      		Нет
      Очищает до питьевой воды
      		Да
      Для городской воды
      		Да
      Для загородного дома
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • НОВАЯ ВОДА H120 фильтр-кувшин Galant 2.5л белый c электросчетчиком - предназначен для очистки водопроводной питьевой воды в бытовых условиях.Фильтр-кувшин Галант особенно эффективен для финишной очистки и умягчения питьевой воды, прошедшей предварительную очистку через магистральный фильтры или фильтры грубой очистки. Для удобства контроля расхода фильтрующего элемента на фильтре установлен электронный счетчик расхода.