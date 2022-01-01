Фильтр-кувшин Новая вода Galant 2.5л
Арт. X1691080121
Характеристики
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Производитель
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Подходит для горячей воды
|Нет
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Очищает до питьевой воды
|Да
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Для городской воды
|Да
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Для загородного дома
|Да
- НОВАЯ ВОДА H120 фильтр-кувшин Galant 2.5л белый c электросчетчиком - предназначен для очистки водопроводной питьевой воды в бытовых условиях.Фильтр-кувшин Галант особенно эффективен для финишной очистки и умягчения питьевой воды, прошедшей предварительную очистку через магистральный фильтры или фильтры грубой очистки. Для удобства контроля расхода фильтрующего элемента на фильтре установлен электронный счетчик расхода.