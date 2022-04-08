Фильтр-кувшин Новая вода Next 2,1 л

Преимущества

Содержит фильтрующий картридж, изготовленный с применением технологии InVorTex

Ультракомпактный фильтр-кувшин Next предназначен для доочистки питьевой водопроводной воды в бытовых условиях

В особенности фильтр эффективен для финишной очистки и финишного умягчения питьевой воды, уже прошедшей предварительную очистку с помощью магистральных фильтров

Применение данного фильтра помогает избавиться от неприятного вкуса или запаха водопроводной воды

Входящий в состав фильтра сменный фильтрующий картридж очищает воду от многих органических и неорганических соединений и примесей, например, хлорорганических соединений, токсичных металлов, а также умягчает воду

Безупречный урбанистический дизайн фильтра в стиле high-tech впишется в интерьер любой современной кухни

Компактность кувшина достигнута не за счет функциональности - общий объем кувшина Next достигает 2,1 л, что вполне сравнимо с объемом других распространенных на рынке кувшинов, значительно превосходящих его по габаритам

Прозрачные крышка и вставка позволяют визуально контролировать объем воды в кувшине

Наличие шкалы измерения объема добавляет практичности при использовании в быту

Фильтрующий картридж кувшина вставляется в воронку оригинального дизайна, обеспечивающую постоянное нахождение нижней части картриджа в воде при перерывах в использовании фильтра, что предотвращает высыхание угля и смолы, находящихся в картридже, и потерю ими фильтрующих свойств

Верхняя часть фильтрующего картриджа имеет силиконовое уплотнительное кольцо, исключающее протекание нефильтрованной воды минуя картридж

Полностью решена проблема образования русел - устанавливаемая внутрь картриджа тонкая многовитковая спираль со специально подобранным шагом и профилем заворачивает поток, препятствует образованию русел в фильтрующей среде, гарантируя эффективное использование сорбционного наполнителя в объеме всего картриджа

Фильтр содержит гранулированный активированный уголь, полученный из скорлупы кокосовых орехов

Сорбционная емкость и эксплуатационные свойства такого угля выше, чем у обычного древесного или каменного угля

Активированный уголь импрегнирован серебром в ионной форме, который защищает картридж от размножения бактерий в процессе эксплуатации и продлевает ресурс картриджа

Применена специальная технология доактивации активированного угля с помощью фосфорных кислот, что гарантирует отсутствие обратного выброса в питьевую воду адсорбированных ранее загрязнителей

Для умягчения воды используются два сорта ионообменной смолы, одна из них оптимизирована по степени умягчения, другая - по сроку службы, что продлевает срок эффективного умягчения даже в сложных условиях эксплуатации

Реализована защита от гиперумягчения таким образом, что максимум ионообменной активности смолы достигается через некоторое время после начала работы фильтра, устраняя побочный эффект гиперумягчения в начале работы

Состав фильтрующей среды: CSGAC, IER

Ресурс картриджа номинальный - 270 л (для мягкой воды: до 350 л)

Кувшин PRIO Новая Вода Next зеленый H152 особенно эффективен для финишной очистки и финишного умягчения питьевой воды, уже прошедшей предварительную очистку с помощью магистральных фильтров. Плоская форма корпуса позволяет ставить кувшин в дверцу холодильника. Форма кувшина математически спроектирована таким образом, что чем больше в нем воды, тем легче его удерживать в руке и наклонять. Плоская форма кувшина PRIO Новая Вода Next зеленый H152 позволяет поставить его в дверцу холодильника для получения охлажденной чистой воды.