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Фильтр-кувшин Новая вода Next 2,1 л
5.0
2
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Фильтры-кувшины
    Фильтр-кувшин Новая вода Next 2,1 л
    Арт. X1691080122
    5.0
    2
    Фильтр-кувшин Новая вода Next 2,1 л

      Фильтр-кувшин Новая вода Next 2,1 л

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1691080122
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Новая Вода
      Подходит для горячей воды
      		Нет
      Очищает до питьевой воды
      		Да
      Для городской воды
      		Да
      Для загородного дома
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кувшин PRIO Новая Вода Next зеленый H152 особенно эффективен для финишной очистки и финишного умягчения питьевой воды, уже прошедшей предварительную очистку с помощью магистральных фильтров. Плоская форма корпуса позволяет ставить кувшин в дверцу холодильника. Форма кувшина математически спроектирована таким образом, что чем больше в нем воды, тем легче его удерживать в руке и наклонять. Плоская форма кувшина PRIO Новая Вода Next зеленый H152 позволяет поставить его в дверцу холодильника для получения охлажденной чистой воды.

        Преимущества

        • Содержит фильтрующий картридж, изготовленный с применением технологии InVorTex
        • Ультракомпактный фильтр-кувшин Next предназначен для доочистки питьевой водопроводной воды в бытовых условиях
        • В особенности фильтр эффективен для финишной очистки и финишного умягчения питьевой воды, уже прошедшей предварительную очистку с помощью магистральных фильтров
        • Применение данного фильтра помогает избавиться от неприятного вкуса или запаха водопроводной воды
        • Входящий в состав фильтра сменный фильтрующий картридж очищает воду от многих органических и неорганических соединений и примесей, например, хлорорганических соединений, токсичных металлов, а также умягчает воду
        • Безупречный урбанистический дизайн фильтра в стиле high-tech впишется в интерьер любой современной кухни
        • Компактность кувшина достигнута не за счет функциональности - общий объем кувшина Next достигает 2,1 л, что вполне сравнимо с объемом других распространенных на рынке кувшинов, значительно превосходящих его по габаритам
        • Прозрачные крышка и вставка позволяют визуально контролировать объем воды в кувшине
        • Наличие шкалы измерения объема добавляет практичности при использовании в быту
        • Фильтрующий картридж кувшина вставляется в воронку оригинального дизайна, обеспечивающую постоянное нахождение нижней части картриджа в воде при перерывах в использовании фильтра, что предотвращает высыхание угля и смолы, находящихся в картридже, и потерю ими фильтрующих свойств
        • Верхняя часть фильтрующего картриджа имеет силиконовое уплотнительное кольцо, исключающее протекание нефильтрованной воды минуя картридж
        • Полностью решена проблема образования русел - устанавливаемая внутрь картриджа тонкая многовитковая спираль со специально подобранным шагом и профилем заворачивает поток, препятствует образованию русел в фильтрующей среде, гарантируя эффективное использование сорбционного наполнителя в объеме всего картриджа
        • Фильтр содержит гранулированный активированный уголь, полученный из скорлупы кокосовых орехов
        • Сорбционная емкость и эксплуатационные свойства такого угля выше, чем у обычного древесного или каменного угля
        • Активированный уголь импрегнирован серебром в ионной форме, который защищает картридж от размножения бактерий в процессе эксплуатации и продлевает ресурс картриджа
        • Применена специальная технология доактивации активированного угля с помощью фосфорных кислот, что гарантирует отсутствие обратного выброса в питьевую воду адсорбированных ранее загрязнителей
        • Для умягчения воды используются два сорта ионообменной смолы, одна из них оптимизирована по степени умягчения, другая - по сроку службы, что продлевает срок эффективного умягчения даже в сложных условиях эксплуатации
        • Реализована защита от гиперумягчения таким образом, что максимум ионообменной активности смолы достигается через некоторое время после начала работы фильтра, устраняя побочный эффект гиперумягчения в начале работы
        • Состав фильтрующей среды: CSGAC, IER
        • Ресурс картриджа номинальный - 270 л (для мягкой воды: до 350 л)