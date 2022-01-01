Фильтр-кувшин Новая вода Sonata 3.6л
Арт. X1691080120
Характеристики
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Производитель
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Подходит для горячей воды
|Нет
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Очищает до питьевой воды
|Да
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Для городской воды
|Да
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Для загородного дома
|Да
- "Фильтр-кувшин ""Sonata"" предназначен для доочистки питьевой водопроводной воды в бытовых условиях. Применение данного фильтра помогает избавиться от неприятного вкуса или запаха водопроводной воды. Входящий в состав фильтра сменный картридж очищает воду от многих органических и неорганических соединений и примесей. В фильтре-кувшине используется универсальный сменный фильтрующий картридж К990.