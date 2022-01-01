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Фильтр-кувшин Новая вода Sonata 3.6л
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Фильтры-кувшины
    Фильтр-кувшин Новая вода Sonata 3.6л
    Арт. X1691080120
    Фильтр-кувшин Новая вода Sonata 3.6л

      Фильтр-кувшин Новая вода Sonata 3.6л

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1691080120

      Характеристики

      Производитель
      		Новая Вода
      Подходит для горячей воды
      		Нет
      Очищает до питьевой воды
      		Да
      Для городской воды
      		Да
      Для загородного дома
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • "Фильтр-кувшин ""Sonata"" предназначен для доочистки питьевой водопроводной воды в бытовых условиях. Применение данного фильтра помогает избавиться от неприятного вкуса или запаха водопроводной воды. Входящий в состав фильтра сменный картридж очищает воду от многих органических и неорганических соединений и примесей. В фильтре-кувшине используется универсальный сменный фильтрующий картридж К990.