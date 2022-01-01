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Сварочный аппарат Kvazarrus 190 mini 6520
Арт. О00000029765
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Макс. мощность, кВт
|6.6
|
Макс. сварочный ток MMA, А
|190
|
Напряжение сети, В
|220
|
Мин. сварочный ток MMA, А
|20
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- Сварочный аппарат Foxweld KVAZARRUS 190 mini 6520 - предназначен для ручной дуговой сварки штучным покрытым электродом; выполнен по новейшей IGBT- технологии, позволяющей добиться минимального веса и компактных габаритов. Аппарат работает от однофазной сети 220 В при перепадах напряжения от 140 до 240 В. Защита от перегрева исключает выход из строя инвертора при длительном использовании. Инвертор прост в управлении и не требует особого технического обслуживания.
Преимущества
- Мобильность
- Защита от перегрева со светодиодной индикацией
- Простота эксплуатации
- Светодиодная индикация сети
- Работа при пониженном напряжении от 140В
- Современный дизайн
- Встроенные функции оптимизации и облегчения процесса сварки: Hot-start, Arc-Force, Anti-Sticking