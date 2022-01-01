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Сварочный аппарат Kvazarrus 190 mini 6520
3 990 ₽
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
  • Персональная скидка
Сварочный аппарат Kvazarrus 190 mini 6520
Арт. О00000029765
Сварочный аппарат Kvazarrus 190 mini 6520
Сварочный аппарат Kvazarrus 190 mini 6520
Сварочный аппарат Kvazarrus 190 mini 6520
Сварочный аппарат Kvazarrus 190 mini 6520
Сварочный аппарат Kvazarrus 190 mini 6520
  • Персональная скидка
Сварочный аппарат Kvazarrus 190 mini 6520
Сварочный аппарат Kvazarrus 190 mini 6520
Сварочный аппарат Kvazarrus 190 mini 6520
Сварочный аппарат Kvazarrus 190 mini 6520
Сварочный аппарат Kvazarrus 190 mini 6520

Сварочный аппарат Kvazarrus 190 mini 6520

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3 990 ₽
за штуку
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12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000029765

Характеристики

Производитель
FoxWeld
Страна производства
Китай
Родина бренда
Италия
Макс. мощность, кВт
6.6
Макс. сварочный ток MMA, А
190
Напряжение сети, В
220
Мин. сварочный ток MMA, А
20
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Сварочный аппарат Foxweld KVAZARRUS 190 mini 6520 - предназначен для ручной дуговой сварки штучным покрытым электродом; выполнен по новейшей IGBT- технологии, позволяющей добиться минимального веса и компактных габаритов. Аппарат работает от однофазной сети 220 В при перепадах напряжения от 140 до 240 В. Защита от перегрева исключает выход из строя инвертора при длительном использовании. Инвертор прост в управлении и не требует особого технического обслуживания.

    Преимущества

    • Мобильность
    • Защита от перегрева со светодиодной индикацией
    • Простота эксплуатации
    • Светодиодная индикация сети
    • Работа при пониженном напряжении от 140В
    • Современный дизайн
    • Встроенные функции оптимизации и облегчения процесса сварки: Hot-start, Arc-Force, Anti-Sticking