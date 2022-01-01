Сварочный аппарат Kvazarrus 190 mini 6520

Преимущества

Мобильность

Защита от перегрева со светодиодной индикацией

Простота эксплуатации

Светодиодная индикация сети

Работа при пониженном напряжении от 140В

Современный дизайн

Встроенные функции оптимизации и облегчения процесса сварки: Hot-start, Arc-Force, Anti-Sticking

Сварочный аппарат Foxweld KVAZARRUS 190 mini 6520 - предназначен для ручной дуговой сварки штучным покрытым электродом; выполнен по новейшей IGBT- технологии, позволяющей добиться минимального веса и компактных габаритов. Аппарат работает от однофазной сети 220 В при перепадах напряжения от 140 до 240 В. Защита от перегрева исключает выход из строя инвертора при длительном использовании. Инвертор прост в управлении и не требует особого технического обслуживания.