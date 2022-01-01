Сварочный аппарат Kvazarrus 210 5896

Преимущества

Мобильность

Защита от перегрева

Простота эксплуатации

Светодиодная индикация сети

Работа при пониженном напряжении от 140В

Современный дизайн

Сварочный аппарат Foxweld KVAZARRUS 210 5896 - предназначен для ручной дуговой сварки. Аппарат работает от однофазной сети 220 В при перепадах напряжения от 140 до 240 В. Инвертор отличается стабильными показателями сварочных токов и относительно низким потреблением электроэнергии. Защита от перегрева исключает выход из строя инвертора при длительном использовании. Малый вес и компактные габариты делают аппарат мобильным. Инвертор прост в управлении и не требует особого технического обслуживания.