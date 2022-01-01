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Сварочный аппарат Kvazarrus 210 5896
4 200 ₽
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
  • Персональная скидка
Сварочный аппарат Kvazarrus 210 5896
Арт. О00000029767
Сварочный аппарат Kvazarrus 210 5896
Сварочный аппарат Kvazarrus 210 5896
Сварочный аппарат Kvazarrus 210 5896
Сварочный аппарат Kvazarrus 210 5896
Сварочный аппарат Kvazarrus 210 5896
Сварочный аппарат Kvazarrus 210 5896
  • Персональная скидка
Сварочный аппарат Kvazarrus 210 5896
Сварочный аппарат Kvazarrus 210 5896
Сварочный аппарат Kvazarrus 210 5896
Сварочный аппарат Kvazarrus 210 5896
Сварочный аппарат Kvazarrus 210 5896
Сварочный аппарат Kvazarrus 210 5896

Сварочный аппарат Kvazarrus 210 5896

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4 200 ₽
за штуку
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12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000029767

Характеристики

Производитель
FoxWeld
Страна производства
Китай
Родина бренда
Италия
Макс. мощность, кВт
7.4
Макс. сварочный ток MMA, А
210
Напряжение сети, В
220
Мин. сварочный ток MMA, А
20
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 200 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Сварочный аппарат Foxweld KVAZARRUS 210 5896 - предназначен для ручной дуговой сварки. Аппарат работает от однофазной сети 220 В при перепадах напряжения от 140 до 240 В. Инвертор отличается стабильными показателями сварочных токов и относительно низким потреблением электроэнергии. Защита от перегрева исключает выход из строя инвертора при длительном использовании. Малый вес и компактные габариты делают аппарат мобильным. Инвертор прост в управлении и не требует особого технического обслуживания.

    Преимущества

    • Мобильность
    • Защита от перегрева
    • Простота эксплуатации
    • Светодиодная индикация сети
    • Работа при пониженном напряжении от 140В
    • Современный дизайн