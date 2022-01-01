Сварочный аппарат Kvazarrus 230 6122

Преимущества

Небольшие габариты и малый вес способствуют легкости перемещения источника и делают его мобильным

Простая панель управления

Плавная регулировка сварочного тока

Встроенные функции: Hot start, Anti Sticking

Регулируемая функция Arc Force (0-10)

Светодиодная индикация сети и перегрева

Работает в широком диапазоне напряжения сети: 140-240В

Сварочный аппарат Foxweld KVAZARRUS 230 6122 предназначен для ручной дуговой сварки любыми типами электродов. Аппарат выполнен по новейшей IGBT технологии, позволяющей добиться минимального веса и габаритов. Данный инверторный аппарат рекомендован для применения в личном хозяйстве или небольших мастерских для выполнения небольших сварочных работ. Аппарат KVAZARRUS 230 отличается высокой надежностью, хорошими техническими характеристиками, устойчиво работает при падении напряжения в сети до 140В.