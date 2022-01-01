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Сварочный аппарат Kvazarrus 230 6122
4 820 ₽
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
  • Персональная скидка
Сварочный аппарат Kvazarrus 230 6122
Арт. О00000029769
Сварочный аппарат Kvazarrus 230 6122
Сварочный аппарат Kvazarrus 230 6122
Сварочный аппарат Kvazarrus 230 6122
Сварочный аппарат Kvazarrus 230 6122
Сварочный аппарат Kvazarrus 230 6122
Сварочный аппарат Kvazarrus 230 6122
  • Персональная скидка
Сварочный аппарат Kvazarrus 230 6122
Сварочный аппарат Kvazarrus 230 6122
Сварочный аппарат Kvazarrus 230 6122
Сварочный аппарат Kvazarrus 230 6122
Сварочный аппарат Kvazarrus 230 6122
Сварочный аппарат Kvazarrus 230 6122

Сварочный аппарат Kvazarrus 230 6122

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4 820 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000029769

Характеристики

Производитель
FoxWeld
Страна производства
Китай
Родина бренда
Италия
Макс. мощность, кВт
7.8
Макс. сварочный ток MMA, А
230
Напряжение сети, В
220
Мин. сварочный ток MMA, А
20
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 820 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Сварочный аппарат Foxweld KVAZARRUS 230 6122 предназначен для ручной дуговой сварки любыми типами электродов. Аппарат выполнен по новейшей IGBT технологии, позволяющей добиться минимального веса и габаритов. Данный инверторный аппарат рекомендован для применения в личном хозяйстве или небольших мастерских для выполнения небольших сварочных работ. Аппарат KVAZARRUS 230 отличается высокой надежностью, хорошими техническими характеристиками, устойчиво работает при падении напряжения в сети до 140В.

    Преимущества

    • Небольшие габариты и малый вес способствуют легкости перемещения источника и делают его мобильным
    • Простая панель управления
    • Плавная регулировка сварочного тока
    • Встроенные функции: Hot start, Anti Sticking
    • Регулируемая функция Arc Force (0-10)
    • Светодиодная индикация сети и перегрева
    • Работает в широком диапазоне напряжения сети: 140-240В