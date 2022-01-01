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Сварочный аппарат Kvazarrus 230 6122
Арт. О00000029769
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
|
Макс. мощность, кВт
|7.8
|
Макс. сварочный ток MMA, А
|230
|
Напряжение сети, В
|220
|
Мин. сварочный ток MMA, А
|20
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- Сварочный аппарат Foxweld KVAZARRUS 230 6122 предназначен для ручной дуговой сварки любыми типами электродов. Аппарат выполнен по новейшей IGBT технологии, позволяющей добиться минимального веса и габаритов. Данный инверторный аппарат рекомендован для применения в личном хозяйстве или небольших мастерских для выполнения небольших сварочных работ. Аппарат KVAZARRUS 230 отличается высокой надежностью, хорошими техническими характеристиками, устойчиво работает при падении напряжения в сети до 140В.
Преимущества
- Небольшие габариты и малый вес способствуют легкости перемещения источника и делают его мобильным
- Простая панель управления
- Плавная регулировка сварочного тока
- Встроенные функции: Hot start, Anti Sticking
- Регулируемая функция Arc Force (0-10)
- Светодиодная индикация сети и перегрева
- Работает в широком диапазоне напряжения сети: 140-240В